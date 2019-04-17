В Индонезии проходят выборы президента. На пост претендуют два кандидата: это действующий лидер государства Джоко Видодо и генерал запаса Прабово Субианто.

В Индонезии проходят выборы президента. На пост претендуют два кандидата: это действующий лидер государства Джоко Видодо и генерал запаса Прабово Субианто.Выборы пройдут в один тур, для победы необходимо простое большинство голосов. Их подсчет начнется сразу после закрытия избирательных участков – в девять часов утра по Москве. Официальные итоги будут озвучены на следующей неделе, передает телеканал "Россия 24".Кроме президентских в Индонезии сегодня проходят парламентские выборы, а также выборы в местные законодательные органы власти.