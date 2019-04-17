С Владимиром Зеленским приключилась беда: неизвестные в масках проникли в дом, где он находился с супругой. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

С Владимиром Зеленским приключилась беда: неизвестные в масках проникли в дом, где он находился с супругой. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.В полиции рассказали, что злоумышленники проникли в дом, где Зеленский отдыхал с супругой, избили и связали его. Затем они похитили крупную сумму и скрылись в неизвестном направлении.По факту нападения на Зеленского правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Полиция ищет злоумышленников, но пока безрезультатно. Происшествие случилось в Мартыновском районе Ростовской области.Ну а в это время полный тезка пострадавшего, актер Владимир Зеленский, успешно ведет предвыборную кампанию и имеет все шансы стать президентом Украины. Голосование состоится в воскресенье, 21 апреля.По последним опросам социологов, проголосовать за готовы около 70% избирателей. За его оппонента, главу государства Петра Порошенко, – немногим более 30%.Эксперты сообщают, что на амбициозного юмориста уже обратили внимание в Вашингтоне. По словам политолога Михаила Погребинского, американцы предложили юмористу вести его предвыборную кампанию.В эфире YouTube-канала TopInform эксперт предположил, что избирательными делами юмориста занимаются специалисты из США. "Серьезные политтехнологи" – как выразился Погребинский.Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Для победы и Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1.