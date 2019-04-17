Писатель и журналист впал в кому в уфимской больнице. Дмитрий Быков находится в нейрореанимации.
Писатель и журналист впал в кому в уфимской больнице. Дмитрий Быков находится в нейрореанимации.
Состояние
телеведущего очень тяжелое. У 51-летнего Дмитрия Быкова случился отек мозга,
передает Telegram-канал Mash.
Журналиста
доставили на скорой помощи с подозрением на инсульт. Он впал в кому. Врачи
продолжают оказывать помощь известному писателю. "В клинике настоящий
переполох. Сюда и министры звонят, и даже руководитель республики связывался.
Писателю оказывается вся необходимая помощь, работают лучшие специалисты", – цитирует
источник в медицинских структурах сайт
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