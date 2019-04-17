Писатель и журналист впал в кому в уфимской больнице. Дмитрий Быков находится в нейрореанимации.

Писатель и журналист впал в кому в уфимской больнице. Дмитрий Быков находится в нейрореанимации.Состояниетелеведущего очень тяжелое. У 51-летнего Дмитрия Быкова случился отек мозга,передает Telegram-канал Mash.Журналистадоставили на скорой помощи с подозрением на инсульт. Он впал в кому. Врачипродолжают оказывать помощь известному писателю. "В клинике настоящийпереполох. Сюда и министры звонят, и даже руководитель республики связывался.Писателю оказывается вся необходимая помощь, работают лучшие специалисты", – цитируетисточник в медицинских структурах сайтМатериал дополняется