Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Тампа-Бэй Лайтнинг выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с Коламбус Блю Джекетс. Таким образом, освободились и смогут сыграть на чемпионате мира Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев.

Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс". Таким образом, освободились и смогут сыграть на чемпионате мира Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев."Молнии" проиграли три первых встречи, и поражение в четвертой сулило им досрочный вылет. Но к третьей минуте "Коламбус" вел 2:0. Но ценой огромных усилий "Тампа-Бэй" во втором периоде смогла отыграться – 3:3. В двух голевых атаках гостей принял участие Кучеров. Но незадолго до второго перерыва хозяева площадки забросили четвертую шайбу в ворота Андрея Василевского.В третьем периоде "Тампа" устроила штурм ворот Сергея Бобровского, но тщетно. За две минуты до окончания третьего периода гости сняли вратаря. И тут Артемий Панарин поразил пустые ворота. Василевский не стал возвращаться на свой пост, а игроки "Коламбуса" еще дважды поразили незащищенные ворота – 7:3. Бобровский отбил 30 бросков, Василевский — 19."Коламбус" первым вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары "Торонто" – "Бостон". Игроки "Тампа-Бэй" освободились и смогут принять участие в чемпионате мира. Сборная России сможет рассчитывать на Василевского, Сергачева и лучшего бомбардира лиги Кучерова.