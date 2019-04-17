«Дёке Хоум Системс» провела экскурсию для владимирских старшеклассников

«Дёке Хоум Системс» провела экскурсию для владимирских старшеклассниковУченики 11 А класса владимирской гимназии № 3 побывали на экскурсии по заводу ООО «Дёке Хоум Системс» в Киржачском районе. Её организовали руководители одной из крупнейших отечественных компании по производству мягкой кровли. Главная задача профориентационной экскурсии – наглядно продемонстрировать ребятам преимущества работы на самом современном в Европе предприятия, рассказать о выпускаемой продукции, технологиях, коллективе, поделиться опытом.Маршрут разработали так, чтобы у школьников сложилась полная картина об основных производственных циклах: начиная с выбора сырья и заканчивая отгрузкой. Подробно о сложном процессе изготовления инновационной кровли нам рассказала ведущий специалист по планированию Дарья Грозданова. Ребята участвовали в лабораторных исследованиях под руководством начальника лаборатории Анастасии Егоровой. От начальника производства Андрея Никитина узнали о технических особенностях производства.Экскурсия началась со строго инструктажа, который провел Андрей Петрович. Затем все надели каски, причём школьники примерили их на себя впервые в жизни.- На заводе строгие правила безопасности. За 5 лет у нас ещё ни разу не было экстренных ситуаций, - пояснила Дарья Грозданова.По последнему слову техникиПредпритяие как нельзя лучше подходит для демонстрации достижений современной науки и технологий. Здесь, на площади более 5 тыс. кв. м., организовано высокотехнологичное производство с уникальным автоматизированным оборудованием.- Наше предприятие входит в группу компаний «Дёке», которая возникла в 2004 году, - пояснила Дарья Грозданова. - Это частная российская компания без участия иностранного капитала. Первоначально она занималась производством сайдинга, затем – пластиковых водосточных систем и фасадных панелей. Это направление по - прежнему развивается в Подмосковье. Завод под Киржачом в деревне Фёдоровское стал 3-м предприятием группы компаний. Его построили по всем современным требованиям и оборудовали по последнему слову техники. Место для строительство нового завода тоже выбирали с особым тщанием. С позиции логиста у предприятия отличное расположение. В радиусе 200-300 км от предприятия работают сразу несколько нефтеперерабатывающих заводов, которые поставляют битум. Кроме того, через Киржачский район проходят крупные автомобильные дороги – Горьковское шоссе и Большое Московское кольцо. То есть, у нас оптимальным доступ к любой трассе федерального значения.Школьники с удивлением слушали о том, как из небольшого городка во Владимирской области битумная черепица начинает большое путешествие, чтобы стать надёжной защитой для домов в разных уголках мира. С 2014 года производственный комплекс выпускает уникальную продукцию, которая продаётся в десятках стран мира.Экскурсия в будущееПосле строго инструктажа, который провёл Андрей Петрович, отправились на производство кровли, которую называют строительным материалом будущего. Первым этапом экскурсии стала лаборатория, где начинается и заканчивается процесс изготовления инновационной продукции.- Мягкая кровля - это один из экономичных и доступных кровельных материалов, который используют для строительства скатных крыш и купольных домов, - рассказала Анастасия Егорова. - Она очень разнообразна по формам и цвету, устойчива к агрессивным воздействиям, её легко резать, загибать. Основа такой кровли - это битум, который производят из нефти. Добавление специального модификатора делает материал не только долговечным, но и ударопрочным.- На заводе для производства продукции используют исключительно высококачественное сырьё, компоненты и красители лучших мировых производителей. Мы применяем и собственные разработки, чтобы ещё улучшить свойства покрытия, - продолжила руководитель лаборатории. - Проводим испытания на оборудовании, которое вы здесь видите - осуществляем входной технологический контроль, оцениваем готовую продукцию. Школьники на только осмотрели основные приборы, но и поучаствовали в демонстрационных опытах. Проверили битум на пластичность и выносливость к перепадам температуры, оценили водонепроницаемость наполнителей и эксплуатационные свойства готового образца. Битумная черепица не только красиво смотрится в самых разных цветовых вариантах, но и отличается надёжностью и долговечностью.Молодые и успешыеОдиннадцатиклассники с особым интересом следили за рассказом Анастасии Егоровой, ведь она - молодая современная девушка и высококвалифицированный специалист. Это лучший пример для будущих абитуриентов, которые хотят связать свою профессиональную карьеру с наукой и получить уважаемую, востребованную, оплачиваемую работу. К слову, и в лаборатории, и в других отделах, цехах компании немало молодёжи. Выпускники вузов и колледжей наблюдают за работой автоматических линий, работают с партнёрами и клиентами, занимают руководящие посты, выполняют ответственную важную работу в административном корпусе.- Всего у нас работает около 100 человек, - уточнила Дарья Грозданова. - Первые работники участвовали в монтаже оборудования, и знают его как свои пять пальцев. Прежде чем приступить к работе, каждый новый специалист проходит обязательную аттестацию. Руководство всегда поддерживает желание работников развиваться, у нас постоянно обучают сотрудников, повышают квалификацию по особой системе.«До чего дошёл прогресс»Затем начали знакомиться с производственным процессом и сразу вспомнили песню из знаменитого фильма «Приключения Электроника». Действительно, сегодня на современном заводе «вкалывают роботы». На заводе ООО «Дёке Хоум Системс» процесс производства полностью автоматизирован и соответствует всем современным техническим требованиям к предприятиям такого уровня и направления. Кроме того, ребят поразила идеальная чистота в просторных цехах и относительная немноголюдность для такого огромного предприятия. Не более 50 человек обслуживают огромные машины, которые установлены на 2-х уровнях под высокой крышей. Большинство работников в опрятных красивых фирменных комбинезонах расположились у экранов компьютеров или следили за тем или иным этапом изготовления продукции у линий. Каждый чётко выполняет свою задачу, работа идёт слаженно и без сбоев.Как мы потом узнали, отсутствие пыли и резких запахов в производственных цехах объясняются особой заботой руководства об экологии. Эти задачи поставили ещё на стадии проектирования предприятия. На заводе установили современные системы очистки воздуха, которые закупили в Италии. Они призваны заботиться и о здоровье людей, работающих в цехах, и об окружающей среде. Мощная система позволяет очищать воздух от вредных примесей и битумных паров. Кроме того, фильтры защищают не только людей, но и оборудование. Они поглощают пыль, которая может испортить дорогостоящие аппараты или сделать их менее долговечными.Большинство технологических операций школьники увидели впервые и, не скрывая своего интереса, рассматривали производственные линии. Старшеклассников интересовали профессии, востребованные на предприятии, а также компетенции, которыми обладают специалисты, работающие в разных отделах и на производстве.На службе человекуРебятам рассказали обо всех этапах производства, познакомили с работой высокотехнологичного оборудования.- Оборудование для производства инновационной битумной черепицы сейчас производят 2 компании во всём мире, и они обе находятся в США, - продолжила рассказ Дарья Разданова. - Это не удивительно, ведь в этой стране битумная черепица набрала максимальную популярность, и её производство отточено до мелочей. США заслуженно считают крупнейшим мировым рынком мягкой кровли. Мы выбирали поставщика наиболее передовой и перспективной техники и остановились на Machine Solution Providers Inc. Именно такое оборудование стоит на перовой линии производства. Оно выполняет операции в автономном режиме и позволяет минимизировать число технологических операций, где задействован ручной труд. Вторая линия произведена итальянской компанией Boato International, это тоже один из мировых лидеров. Её оборудование высоко оценили и российские производители, она отлично зарекомендовала себя на многих отечественных заводах.Чтобы управлять такой техникой, нужна квалификация, у нас работают операторы ЧПУ и с высшим, и со средним специальным образованием. Они могут корректировать процесс производства на компьютере. Необходимо и понимание того, что происходит на каждом этапе изготовления, тут не обойтись без знания химии и физики. Почти все начальники смен на заводе начинали работу рядовыми операторами на линиях. То есть, у нас есть возможность расти и профессионально, и в карьерном плане. Современная техника, эффективная организация и квалифицированный персонал - вот наши преимущества, которые позволяют уменьшать стоимость продукции, сохраняя европейское качество. Ценники на нашу черепицу ниже, чем у западных аналогов, при том, что в качестве различий фактически нет. Наше производство вполне отвечает высоким требованиям, которые диктуют покупатели из Западной Европы, а продукция соответствует всем мировым и российским стандартам.Подойдёт к любому стилюВ завершение экскурсии отправились в демонстрационный зал. Там разместили множество образцов мягкой крыши - разных цветов и фактуры. Всего в каталоге Döcke - более 50 цветовых решений! Гибкая черепица выпускается в шести разных формах пятидесяти цветов. Её не только рассмотрели, но и потрогали и убедились в том, что мягкая кровля надёжно защищает крышу, красивая и подойдёт к любому стилю. Этот материал действительно вобрал в себя все преимущества и лучшие достижения современной индустрии.Школьники убедились, что на заводе работает сплочённая команда профессионалов, которые отлично знают свою работу и способны зажечь живой интерес к своей профессии даже за короткое время экскурсии. Путешествие на производство очень понравилось ребятам - не зря говорят, что лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать Живой интерес у них вызвал рассказ о том, как устроены рабочие места, что нужно знать, чтобы трудиться на предприятии. Этот пример был особенно показательным для ребят, потому что среди них были ученики, увлеченные химией. Некоторые сказали, что могли бы прийти работать на этот завод, так как им нравится созидательные профессии, уровень производства, который они увидели.По словам школьников, во время экскурсии они успели поменять устоявшиеся мнение о работе на заводе. Многие до поездки в Киржач не знали, как работает современное промышленное предприятие, не представляли, как устроена мягкая кровля и как её производят.Возможно, некоторые из этих ребят уже через несколько лет освоят востребованные профессии и придут работать на завод.От первого лицаМарина Шоргина, Вера Орехова:- Конечно, поразил уровень техники. Мы думали, что производство кровли устроено гораздо проще. А здесь высокотехнологичное оборудование, кнопочку нажал - и все заработало. Управлять такой линией было бы интересно. Или работать в администрации на таком большом предприятии.Семен Петренко, Марк Безлепкин:- Мы впервые побывали на заводе. Раньше представляли себе такую работу совсем по- другому. Думали здесь, как на старых предприятиях - пыль, смазка, старые станки, серые стены... Не ожидали увидеть такой уровень организации. Чистота, порядок во всем. Такое массивное современное оборудование в цехах, сложные приборы в лаборатории. Это интересно тем, кто любит химию, физику, компьютеры или хочет стать менеджером, экономистом на крупном предприятии.Классный руководитель 11 А класса Надежда Сергеевна Ивахина:- Впервые с детьми побывали на экскурсии на промышленном предприятии, познакомились с этапами производства. И очень рады редкой возможности увидеть производство реального сектора экономики. Кроме того, мы получили много информации в плане профориентации. У одиннадцатиклассников уже осталось совсем немного времени, чтобы определиться с выбором учебного заведения. Теперь им есть, над чем задуматься – на экскурсии стало понятно, что в промышленности востребованы многие профессии - от оператора ЧПУ до лаборанта.КстатиХолдинг «ГРУППА ДЁКЕ» вот уже 15 лет - один из лидеров российского рынка производителей материалов для загородного домостроения.Справка«ГРУППА ДЁКЕ» – это:3 крупных производственных комплекса общей площадью более 20 гектар. Более 1000 высококвалифицированных сотрудников.8 региональных представительств во всех ключевых регионах России.Более 80 дистрибуторов во всех регионах России, странах СНГ и дальнего зарубежья.Более 1000 точек продаж в России и странах СНГ