Сент-Луис Блюз проиграл домашний матч 1/8 финала Кубка Стэнли Виннипег Джетс 1:2. Счет в серии стал 3:1 в пользу Виннипега. Единственную шайбу у проигравших забросил Владимир Тарасенко.

"Сент-Луис Блюз" проиграл домашний матч 1/8 финала Кубка Стэнли "Виннипег Джетс" 1:2. Счет в серии стал 3:1 в пользу "Виннипега". Единственную шайбу у проигравших забросил Владимир Тарасенко.Для выявления победителя соперникам не хватило 60 минут основного времени. Два периода прошли без заброшенных шайб. И лишь в начале третьей 20-минутки Владимир Тарасенко поразил ворота "Виннипега". Но гости через 7 минут восстановили равновесие. Основное время завершилось вничью 1:1.Овертайм продлился шесть минут и две секунды. Кайл Конор поразил ворота хозяев и принес "Виннипегу" третью победу в серии. Пятый матч пройдет на площадке "Джетс" 19 апреля.