Юморист и шоумен Сергей Светлаков набросился с критикой на теледиву. Ксении Собчак, по его мнению, надо развиваться.

Юморист и шоумен Сергей Светлаковнабросился с критикой на теледиву. Ксении Собчак, по его мнению, надоразвиваться.Светлаков стал героем очередноговыпуска YouTube-проекта телеведущей "Осторожно, Собчак". Во время интервьюКсения обратила внимание на модную куртку Сергея."Можно фирму посмотреть?"– уточнила Ксения Собчак и с согласия собеседника принялась рассматриватьпришивной ярлык на воротнике. Теледива выяснила, что куртка юмориста стоитболее 80 тысяч рублей, а часы 2,5 тысячи долларов.Собчак отметила, чтоСветлаков не тот, кем кажется на первый взгляд. Якобы зрителю Сергей представляетсяобычным парнем с района – с пивом и сигаретами, а на самом деле он "буржуазныйчеловек" в люксовой одежде, живущий в изысканном загородном доме в Европе. Вподтверждение своих слов теледива добавила, что юморист пришел на встречу с нейсо свежим маникюром и модной прической."Как человек, которыйизображал лучших народных героев, теперь с маникюром ходит?" – не унималась Собчак.Юморист немного смутился. "А где я говорил, что у меня этого нет", -оправдывался он.После вшутку сравнила собеседника с геем. И уж этого Сергей стерпеть не смог. Он перешелна ненормативную лексику."Ты, лесбиянка, помолчалабы, знатная. Сосальщица еще та. Я парень с Урала я могу и **** (ударить – Прим. ред.). Надо тебе развиваться. Ты как 10 лет назад у костра ***** сидела в "Дома-2", подбрасываяпериодически картошку *****, чтобы потом пожрать. Ты так там и осталась!" -негодовал Сергей Светлаков пока покатывалась со смеху.