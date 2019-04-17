Юморист и шоумен Сергей Светлаков
набросился с критикой на теледиву. Ксении Собчак, по его мнению, надо
развиваться.
Юморист и шоумен Сергей Светлаков
набросился с критикой на теледиву. Ксении Собчак, по его мнению, надо
развиваться.
Светлаков стал героем очередного
выпуска YouTube-проекта телеведущей "Осторожно, Собчак". Во время интервью
Ксения обратила внимание на модную куртку Сергея.
"Можно фирму посмотреть?"
– уточнила Ксения Собчак и с согласия собеседника принялась рассматривать
пришивной ярлык на воротнике. Теледива выяснила, что куртка юмориста стоит
более 80 тысяч рублей, а часы 2,5 тысячи долларов.
Собчак отметила, что
Светлаков не тот, кем кажется на первый взгляд. Якобы зрителю Сергей представляется
обычным парнем с района – с пивом и сигаретами, а на самом деле он "буржуазный
человек" в люксовой одежде, живущий в изысканном загородном доме в Европе. В
подтверждение своих слов теледива добавила, что юморист пришел на встречу с ней
со свежим маникюром и модной прической.
"Как человек, который
изображал лучших народных героев, теперь с маникюром ходит?" – не унималась Собчак.
Юморист немного смутился. "А где я говорил, что у меня этого нет", -
оправдывался он.
После в
шутку сравнила собеседника с геем. И уж этого Сергей стерпеть не смог. Он перешел
на ненормативную лексику.
"Ты, лесбиянка, помолчала
бы, знатная. Сосальщица еще та. Я парень с Урала я могу и **** (ударить – Прим. ред.). Надо тебе развиваться. Ты как 10 лет назад у костра ***** сидела в "Дома-2", подбрасывая
периодически картошку *****, чтобы потом пожрать. Ты так там и осталась!" -
негодовал Сергей Светлаков пока покатывалась со смеху.