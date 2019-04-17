Режиссер
Константин Богомолов получил завидную награду. Богомолов и Собчак появились на
премии Hello.
Режиссер
Константин Богомолов получил завидную награду. Богомолов и Собчак появились на
премии "Hello".
Константин Богомолов признан самый стильным мужчиной в
России по версии глянцевого журнала "Hello". Этот факт некоторые оценили с
сарказмом.
"У нас тут новая икона стиля. Восходящая звезда моды,
король стиля, мастер крытых аутфитов и просто шмоточник. Константин Богомолов. Ждите
советов от Кости в модных глянцевых журналах, как одеться, чтобы свести женщин
с ума" (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – сообщает Telegram-канал "Peopletalk".
Отметим, что Ксения Собчак пока официально не
развелась с актером Максимом Виторганом. Однако вместе они уже не живут. "Константин является модным режиссером и возможно
профессионалом своего дела, но по факту его стиля могут возникнуть вопросы.
Возможно, к получению им данной премии приложила руку его популярная
возлюбленная", – предположил портал VistaNews.
Отметим, что слухи о том, что ходят
в Сети давно. В настоящее время пара этого, похоже, не скрывает. Они уже появлялись
вместе на публике. Участники премии "Hello"
обратили внимание, что Ксения Собчак выглядит очень
счастливо.