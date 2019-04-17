Режиссер Константин Богомолов получил завидную награду. Богомолов и Собчак появились на премии Hello.

РежиссерКонстантин Богомолов получил завидную награду. Богомолов и Собчак появились напремии "Hello".Константин Богомолов признан самый стильным мужчиной вРоссии по версии глянцевого журнала "Hello". Этот факт некоторые оценили ссарказмом."У нас тут новая икона стиля. Восходящая звезда моды,король стиля, мастер крытых аутфитов и просто шмоточник. Константин Богомолов. Ждитесоветов от Кости в модных глянцевых журналах, как одеться, чтобы свести женщинс ума" (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – сообщает Telegram-канал "Peopletalk".Отметим, что Ксения Собчак пока официально неразвелась с актером Максимом Виторганом. Однако вместе они уже не живут. "Константин является модным режиссером и возможнопрофессионалом своего дела, но по факту его стиля могут возникнуть вопросы.Возможно, к получению им данной премии приложила руку его популярнаявозлюбленная", – предположил портал VistaNews.Отметим, что слухи о том, что ходятв Сети давно. В настоящее время пара этого, похоже, не скрывает. Они уже появлялисьвместе на публике. Участники премии "Hello"обратили внимание, что Ксения Собчак выглядит оченьсчастливо.