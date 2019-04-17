Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2018 год. Глава правительства затронул широкий спектр вопросов: демография, здравоохранение, образование, ситуация в экономике, поддержка села и многое другое. Перед отчетом руководитель кабмина встретился со всеми фракциями нижней палаты.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2018 год. Глава правительства затронул широкий спектр вопросов: демография, здравоохранение, образование, ситуация в экономике, поддержка села и многое другое. Перед отчетом руководитель кабмина встретился со всеми фракциями нижней палаты.В начале выступления премьер-министр поблагодарил депутатовза поддержку инициатив нового правительства. По словам главы кабмина, этопозволило оперативно принять ряд важных решений в социально-экономическойсфере.За прошлый год парламентарии приняли 312 правительственныхинициатив, в текущем году одобрен 31 законопроект, а на рассмотрении находитсяеще 261 документ, уточнил Медведев."Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, уважаемыедепутаты, за поддержку, которую вы оказывали новому составу правительства и егоинициативам", – обратился премьер к депутатам.Говоря о проделанной правительством работе, глава кабминаначал с темы борьбы с бедностью. Премьер-министр отметил, что в настоящиймомент в России живут почти 19 миллионов бедных. С каждым из таких случаевнеобходимо разбираться отдельно, заявил Медведев.С этой целью правительство создает так называемый реестрмалообеспеченных семей, сказал председатель правительства. В нем будетотражаться наиболее полная информация о тех, кто нуждается в помощи. По словамМедведева, пилотный проект уже запущен в восьми регионах.В целях борьбы с бедностью в прошлом году почти в два разабыл повышен минимальный размер оплаты труда, а зарплаты бюджетниковпроиндексированы выше инфляции, напомнил премьер-министр."Число бедныхуменьшилось на 400 тысяч человек", – подчеркнул он.Не менее важный вопрос – благополучие старшего поколения. Пословам Медведева, в ближайшие годы правительство создаст специальную систему поуходу за пожилыми людьми. Речь идет об условиях в области социальногообеспечения, которые должны быть максимально похожими на домашние, подчеркнулруководитель кабмина.По его словам, в 2019 году в 12 регионах началосьсовершенствование системы долговременного ухода. Повышение благосостояния пожилых людей правительство считает национальной целью, отметил Медведев. "У нас впервые появился отдельный федеральный проект для людей старшеговозраста", – добавил он.Для пожилых граждан созданы условия для активной жизни,отметил Медведев. По его словам, за последние годы для людей старшего возрастапоявляется все больше мероприятий – лекции, курсы, туристические маршруты, кудаони привлекаются в том числе в качестве наставников.Выполнение стоящих перед страной задач невозможно безкачественной медицинской системы и здоровых граждан. Медведев отметил, что втечение двух лет будет проведена всероссийская диспансеризация для людейстарше 40 лет. В прошлом году ее прошли около 22 миллионов человек, а в текущемих количество должно превысить 60 миллионов.По словам премьера, в рамках госгарантий вводятся новыепрограммы по выявлению онкологических заболеваний."Если будет выявленозаболевание – получить рекомендации и продолжить лечение. И все это в свободныйоплачиваемый день, который обязаны предоставить работодатели", -констатировал глава кабмина.Кроме того, он призвал депутатов поскорее принять закон очастичном возмещении стоимости лекарств по перечню жизненно необходимыхпрепаратов. "Мы направляем деньги на лекарственное обеспеченноельготников. В прошлом году добавили в перечень жизненно необходимых и важнейшихпрепаратов 53 наименования, в этом году еще 36. Сейчас в перечне 735препаратов", – уточнил глава правительства.Затронул премьер-министр и демографическую политику. Онпризнал, что демографическое эхо 1990-х сегодня ощущается особенно сильно. Поего словам, необходимо избежать демографического провала и повыситьпродолжительность жизни к 2030 году до 80 лет.Государство будет погашать 450 тысяч рублей из суммы ипотекисемьям, где родится третий и последующие дети, рассказал Медведев. Он отметил,что в правительстве прорабатываются соответствующие изменения взаконодательство.Кроме того, в кабмине рассчитывают за следующие шесть летполностью решить вопрос с нехваткой мест в яслях. Всего в следующие годы напособия детей, льготную ипотеку и другие меры поддержки семей будет направлено80% средств национального проекта "Демография".Что касается социальной сферы в целом – нацпроектов"Демография". "Здравоохранение", "Образование",то на них в ближайшие годы потратят 2,6 триллиона рублей, уточнил Медведев.Средства будут направлены втом числе на поддержку университетов. Количество вузов, получающих помощь отгосударства, будет увеличено, констатировал премьер-министр.Говоря об общеобразовательных учебных заведениях, Медведевотдельно остановился на теме сельских школ. Он призвал аккуратнее подходить квопросу их объединения. Малокомпактные школы премьер-министр назвал способомсохранить населенный пункт. "Есть в деревне школа – деревня живет, нетшколы – деревня умирает", – сказал глава кабмина.По его словам, на закупку автобусов для общеобразовательныхзаведений правительство в прошлом году потратило около пяти миллиардов рублей.Кроме того, 78 регионов получили субсидии на строительство новых школ, уточнилМедведев.Продолжится также работа по развитию цифровой экономики. Пословам Медведева, вклад интернет-бизнеса в ВВП страны составил 5%.Правительство и дальше будет внедрять новые технологии в работу отдельных ведомств,сказал премьер.Активно ведется работа и по улучшению жилищных условийроссиян. Еще одна национальная цель – помочь пяти миллионам семьям обрести новоежилье. За прошлый год в стране появилось более миллиона новых квартир и около230 тысяч частных домов, констатировал Медведев.Говоря об экологии, председатель правительства выразилнадежду на участие парламентариев в контроле за "мусорной реформой".Одну из острейших проблем Медведев назвал свалки. Премьер-министр напомнил, чтов рамках проводимой реформы регионы получили возможность назначать операторов,которые займутся сбором и утилизации отходов.За прошлый год удалось сохранить и укрепить положительныетенденции в экономике, подчеркнул глава правительства."Мы научилисьдвигаться вперед в крайне неблагоприятных внешних условиях – нестабильность ценна нефть, торговые войны, санкции", – заявил Медведев.В таких непростых условиях Россия сократила внешний долг на60 миллиардов долларов, подчеркнул глава правительства. "Нарастилимеждународные резервы – почти на 30 миллиардов долларов", – уточнилМедведев.Введение новых санкций против России премьер-министр назвалнелегитимным. "Государства, которые на словах провозглашают приоритетмеждународного права, действуют, исходя из презумпции абсолютной виновностинашей страны", – сказал руководитель правительства. В то же время онотметил, что жесткие ограничительные меры – это хороший стимул работатьэффективнее.Особое внимание правительство уделяет геостратегическимтерриториям России – Крыму, Калининграду, Кавказу, Дальнему Востоку. Так, главаправительства привел в пример строительство Крымского моста, трассы"Таврида"."Нацпроекты – это мост, который связывает Россиюпрошлого и будущего. Если будем качественно работать, то все получится", -заключил Медведев.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарилпремьер-министра за содержательное выступление. После этого парламентарии задали главе правительства интересующие их вопросы.Так, первый замруководителя фракции "Единая Россия"по законопроектной работе Андрей Исаев спросил премьера о программе устойчивого развития сельских территорий, на которых проживают почти 40миллионов человек. Глава правительства заверил депутатов, что работа над нейпродолжится. "Новая программа также будет ориентирована на строительствошкол, детских садов, жилья для молодых специалистов. Правительство примет ее до1 июня текущего года", – отметил Медведев.В свою очередь, представитель фракции КПРФ Алексей Куринныйподнял проблему обманутых дольщиков. Он попросил главу кабмина о мерах,предпринимаемых в этом направлении. Медведев ответил, что идет комплекснаяработа с регионами, субъектам Федерации перечисляются средства. При этом премьер указал на необходимость перехода от долевого строительства к новымформам финансирования.Член фракции либерал-демократов Алексей Диденко затронул вопрос борьбы с коррупцией иэффективности мер по ее профилактике. Медведев отметил, что проблема постепеннорешается, уголовные дела по соответствующим статьям стали возбуждаться чаще."Утвержден национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года.Правительство действует в его рамках, вносит предложения по улучшениюзаконодательства", – ответил премьер-министр и согласился с депутатами онеобходимости развивать общественный контроль в этой сфере.А Михаил Емельянов из "Справедливой России"упрекнул нынешний кабинет министров за недостаточно устойчивые, по мнениюпарламентария, темпы экономического роста. Законодатель поинтересовался упремьера, готово ли правительство менять макроэкономическую политику. Медведев, в своюочередь, назвал ее достаточно эффективной в условиях внешнего давления.Сегодняшний отчет правительства перед Госдумой сталодиннадцатым за время существования такой практики. Для Дмитрия Медведева такоевыступление стало седьмым и первым во главе нового состава правительства,утвержденного в мае прошлого года.В предшествующие отчету недели премьер-министрвстретился со всеми фракциями нижней палаты. Кроме того, парламентариинаправили в кабинет министров 75 вопросов для предстоящего мероприятия. Этосделано для того, чтобы был понятен круг тем, которые будут затрагиваться входе мероприятия.