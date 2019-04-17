Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме порекомендовал членам кабинета министров уделять общению с законодателями больше времени. Об этом зашла речь в процессе обсуждения совершенствования законодательства о госзакупках.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме порекомендовал членам кабинета министров уделять общению с законодателями больше времени. Об этом зашла речь в процессе обсуждения совершенствования законодательства о госзакупках.
Во время отчета правительства разговор
зашел о поправках к законопроекту о совершенствовании процесса государственных
закупок. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин напомнил, что накануне документ
был принят во втором чтении.
По словам председателя нижней палаты, законодатели нашли понимание с
правительством по более чем 70 вопросам, однако о пяти поправках компромисса
пока достичь не удалось.
Медведев предложил свои варианты этих изменений. В частности,
глава правительства выступил с инициативой установить цену, по которой допускается
проведение электронного аукциона, до 300 миллионов рублей по общему порядку, а
по строительство – до двух миллиардов рублей.
Также глава кабмина предложил изменить правила
закупки лекарств – повысить до 300 тысяч рублей максимальную цену контракта без
проведения конкурентных процедур. Кроме того, Медведев высказался о распространении
изменений существенных условий контрактов на объекты культурного наследия,
требующих реконструкции.
Спикер Госдумы поддержал инициативы премьер-министра.
"Думаю, что мы с вами нашли компромисс, которого добивались". – сказал Вячеслав
Володин.
Дмитрий Медведев, обращаясь к вице-премьерам и министрам, призвал их чаще приходить в Госдуму на встречи с
парламентариями и обсуждать наиболее актуальную повестку. Володин, в свою
очередь, поблагодарил главу правительства за найденный компромисс. "Потому
что с министерствами у нас не получилось", – посетовал председатель нижней
палаты.
По словам председателя Думы, если бы удалось раньше наладить
диалог с профильными министерствами, то не было бы необходимости привлекать к
решению вопроса премьер-министра.
"Можно было бы вас и не обременять этими вопросами, тем
более мы с вами встречаемся реже, чем с коллегами, – раз в год", – отметил
Володин.
Напомним, глава правительства в среду, 17 апреля,
выступил в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров за прошлый год.
Медведев затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере, включая
реализацию национальных проектов. Перед отчетом руководитель кабмина встретился со всеми фракциями нижней палаты.