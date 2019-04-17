Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме порекомендовал членам кабинета министров уделять общению с законодателями больше времени. Об этом зашла речь в процессе обсуждения совершенствования законодательства о госзакупках.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме порекомендовал членам кабинета министров уделять общению с законодателями больше времени. Об этом зашла речь в процессе обсуждения совершенствования законодательства о госзакупках.Во время отчета правительства разговорзашел о поправках к законопроекту о совершенствовании процесса государственныхзакупок. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин напомнил, что накануне документбыл принят во втором чтении.По словам председателя нижней палаты, законодатели нашли понимание справительством по более чем 70 вопросам, однако о пяти поправках компромиссапока достичь не удалось.Медведев предложил свои варианты этих изменений. В частности,глава правительства выступил с инициативой установить цену, по которой допускаетсяпроведение электронного аукциона, до 300 миллионов рублей по общему порядку, апо строительство – до двух миллиардов рублей.Также глава кабмина предложил изменить правилазакупки лекарств – повысить до 300 тысяч рублей максимальную цену контракта безпроведения конкурентных процедур. Кроме того, Медведев высказался о распространенииизменений существенных условий контрактов на объекты культурного наследия,требующих реконструкции.Спикер Госдумы поддержал инициативы премьер-министра."Думаю, что мы с вами нашли компромисс, которого добивались". – сказал ВячеславВолодин.Дмитрий Медведев, обращаясь к вице-премьерам и министрам, призвал их чаще приходить в Госдуму на встречи спарламентариями и обсуждать наиболее актуальную повестку. Володин, в своюочередь, поблагодарил главу правительства за найденный компромисс. "Потомучто с министерствами у нас не получилось", – посетовал председатель нижнейпалаты.По словам председателя Думы, если бы удалось раньше наладитьдиалог с профильными министерствами, то не было бы необходимости привлекать крешению вопроса премьер-министра."Можно было бы вас и не обременять этими вопросами, темболее мы с вами встречаемся реже, чем с коллегами, – раз в год", – отметилВолодин.Напомним, глава правительства в среду, 17 апреля,выступил в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров за прошлый год.Медведев затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере, включаяреализацию национальных проектов. Перед отчетом руководитель кабмина встретился со всеми фракциями нижней палаты.