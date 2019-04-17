Продюсер Иосиф Пригожин сидит на специальной диете. Его супруга, певица Валерия 17 апреля отмечает День рождения – ради нее он и старается держаться в форме.

Продюсер Иосиф Пригожинсидит на специальной диете. Его супруга, певица Валерия 17 апреля отмечает Деньрождения – ради нее он и старается держаться в форме.Артистке исполняется 51 год, но этих лет ей вовсе не дать. ПевицаВалерия прекрасно молодо выглядит и может похвастаться стройной и подтянутойфигурой. Чтобы оставаться в форме, она старается заниматься спортом, следить закожей и правильно питаться.На здоровоепитание она посадила и Иосифа Пригожина. Продюсер признался, что благодарядиете певицы Валерии он уже похудел на 11 килограммов. К слову, на достигнутомон останавливаться не собирается. Муж звезды отметил, что планирует сбросить ещехотя бы десять килограммов."Диетаназывается No secret by Valeria и это тот самый случай, когда можно кушать и непоправляться – в ней расписаны все калории и так далее", – цитирует Иосифа Пригожина . Также продюсер признался, что ужеприготовил сюрприз, но решил не говорить, какой именно.Иосиф Пригожин рассказал один забавный случай. Однажды певицаВалерия подарила ему на День рождения орфоэпический словарь. "А все потому, чтоя неправильно произносил слово "хозЯева". Я говорил "хозяевА". Теперь я хранюэту, казалось бы, мелочь дома. Для меня эта книжка много значит", – поделилсямуж.