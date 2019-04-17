Агата Муцениеце обнаружила супруга, популярного актера Павла Прилучного в объятиях бывшей возлюбленной. Актриса немедленно бросилась к ним.

Агата Муцениеце обнаружила супруга, популярного актера Павла Прилучного в объятиях бывшей возлюбленной. Актриса немедленно бросилась к ним.Накануне, 16 апреля, состоялось одно из самых заметных светских мероприятий – церемония награждения "Самые стильные в России". На вечеринке собрался весь цвет отечественного шоу-бизнеса. По красной дорожке продефилировали продюсер Яна Рудковская со своей подопечной, певицей Юлианной Карауловой, теннисистка Светлана Кузнецова, скандально известная телеведущая Ксения Собчак (мило ворковавшая весь вечер с режиссером Константином Богомоловым), экс-гимнастка Ляйсан Утяшева, певец Влад Топалов с супругой, телеведущей Региной Тодоренко и даже поп-король Филипп Киркоров.Появились на мероприятии и актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Для выхода в свет актриса выбрала белоснежную блузку, которую дополнила эффектной юбкой длиной по щиколотку. Завершали образ стильные красные лодочки, крошечный черный клатч и модная укладка. На вечеринке все, как это водится в последнее время, не столько общались между собой, сколько снимали происходящее на мобильный телефон.Среди таких оказалась и сама Агата Муцениеце. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram она опубликовала короткое видео, на котором запечатлела супруга, актера Павла Прилучного, обнимающего свою бывшую любовницу, актрису Ренату Пиотровски. По всей видимости, артисты сумели сохранить теплые отношения и после расставания."Застукала с бывшей", – коротко подписала ролик , снабдив его смайликами. Увидев, что их снимают, Рената Пиотровски изобразила ужас и попыталась сбежать от супруги . Сам же актер как ни в чем не бывало отправился здороваться с телеведущей Юлией Барановской.