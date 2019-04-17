Огнестрельное оружие с патронами оставили без присмотра

Огнестрельное оружие с патронами оставили без присмотраЖителя Киржачского района обвиняют в совершении нескольких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Мужчина, находясь на территории церковного храма в одной из деревень, украл огнестрельное оружие и 16 патронов, оставленные без присмотра в хозяйственном помещении.Кроме того, что злоумышленник украл более 900 тысяч рублей из другого храма в Петушинском районе.Уголовное дело направлено в суд.