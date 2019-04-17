Огнестрельное оружие с патронами оставили без присмотра
Огнестрельное оружие с патронами оставили без присмотра
Жителя Киржачского района обвиняют в совершении нескольких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Мужчина, находясь на территории церковного храма в одной из деревень, украл огнестрельное оружие и 16 патронов, оставленные без присмотра в хозяйственном помещении.
Кроме того, что злоумышленник украл более 900 тысяч рублей из другого храма в Петушинском районе.
Уголовное дело направлено в суд.