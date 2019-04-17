9-летний мальчик сумел спастись

9-летний мальчик сумел спастисьВ Гороховецком районе произошёл пожар. Ночью 17 апреля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме в деревне Мясниково.Спасатели приехали через 20 минут после звонка, деревянный дом горел по всей площади на 80 квадратных метров, обрушилась кровля. Из горящего строения успел выбежать и спастись 9-летний мальчик.По предварительной информации, на пожаре погибли 6-ти летний ребёнок и 84-летняя женщина. Обстоятельства трагедии выяснят следователи.На месте пожара от МЧС работали 11 человек на 4 спецмашинах. Как отметили в «тревожном» ведомстве, работу пожарных осложняло то, что ближайший водоисточник находится на расстоянии 1600 метров. Спасателям приходилось тратить время на подвоз воды.Причины пожара устанавливают.