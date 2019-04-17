У сотрудников службы безопасности банка возникли сомнения в подлинности документов, и они незамедлительно обратились в полицию. Материальный ущерб составил около 1,9 млн рублей...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 47-летнего ранее судимого приезжего по подозрению в мошенничестве в сфере кредитования.В ОМВД России по району Крылатское г. Москвы поступило заявление от представителя банка. Он сообщил, что в одно из отделений банка обратился неизвестный мужчина с заявлением о получении кредита. С ним был оформлен кредитный договор на приобретение автомобиля в автосалоне на Крылатской улице.Однако при проверке представленных документов у сотрудников службы безопасности банка возникли сомнения в их подлинности, и они незамедлительно обратились в полицию. Материальный ущерб составил около 1,9 млн рублей.В результате проведения проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции территориального ОМВД задержали подозреваемого – 47-летнего ранее судимого приезжего. Как выяснилось, для получения кредита он предоставил поддельный паспорт.Следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93