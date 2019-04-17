Супруг Примадонны показал забавное семейное видео. Максим Галкин снял, как Алла Пугачева репетирует с их общими детьми близнецами Гизой и Гарри.

Супруг Примадонныпоказал забавное семейное видео. Максим Галкин снял, как Алла Пугачеварепетирует с их общими детьми близнецами Гизой и Гарри.Юморист опубликовал вличном Instagram видео. В кадре Алла Борисовна, почему-то в темноте, наигрывает знаменитый мотив нарояле.Младшие дети звезды помогаю как могут. Гарри, например, что есть мочи дует в свистульку. Лиза бьет поклавишам рядом с мамой."Семейныепсиходелические вариации на музыку Эдварда Грига. Нервным музыкальным натурамне смотреть", – написал Максим Галкин ниже.На публикацию отреагировалаизвестная телеведущая Елена Малышева. Звезде программы "Жить здорово"импровизация детей пришлась по вкусу."А по-моему, это лучшийвариант любви к музыке. Когда музыка рядом и ее можно преображать, менять илюбить. Григ был бы доволен", – написала она в комментариях.Подписчики Максима Галкинас Малышевой были единодушны. Многие отмечали, что у юмориста очень талантливаяи веселая семья. Некоторые интернет-обыватели пришли к выводу, что сегодня, 17апреля, Лиза и Гарри выйдут на сцену Кремлевского дворца.устроила большой сольный концерт в честь 70-летнего юбилея.