Супруг Примадонны
показал забавное семейное видео. Максим Галкин снял, как Алла Пугачева
репетирует с их общими детьми близнецами Гизой и Гарри.
Супруг Примадонны
показал забавное семейное видео. Максим Галкин снял, как Алла Пугачева
репетирует с их общими детьми близнецами Гизой и Гарри.
Юморист опубликовал в
личном Instagram видео. В кадре Алла Борисовна, почему-то в темноте, наигрывает знаменитый мотив на
рояле.
Младшие дети звезды помогаю как могут. Гарри, например, что есть мочи дует в свистульку. Лиза бьет по
клавишам рядом с мамой.
"Семейные
психоделические вариации на музыку Эдварда Грига. Нервным музыкальным натурам
не смотреть", – написал Максим Галкин ниже.
На публикацию отреагировала
известная телеведущая Елена Малышева. Звезде программы "Жить здорово"
импровизация детей пришлась по вкусу.
"А по-моему, это лучший
вариант любви к музыке. Когда музыка рядом и ее можно преображать, менять и
любить. Григ был бы доволен", – написала она в комментариях.
Подписчики Максима Галкина
с Малышевой были единодушны. Многие отмечали, что у юмориста очень талантливая
и веселая семья. Некоторые интернет-обыватели пришли к выводу, что сегодня, 17
апреля, Лиза и Гарри выйдут на сцену Кремлевского дворца.
устроила большой сольный концерт в честь 70-летнего юбилея.