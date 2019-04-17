Ольга Кабо появилась в программе шоумена Бориса Корчевникова. Артистка откровенно рассказала о личной жизни в студии ток-шоу Судьба человека телеканала Россия 1. Звезда также поведала, что после падения с большой высоты отделалась легкими травмами.

Ольга Кабо появилась в программе шоумена Бориса Корчевникова.Артистка откровенно рассказала о личной жизни в студии ток-шоу "Судьба человека"телеканала "Россия 1".Звезда также поведала, что после падения с большой высоты отделалась легкими травмами.Кабо опровергла слухи о своем романе с коллегойАлександром Домогаровым. Знаменитость отметила, что их отношения никогда не выходилиза рамки дружбы. "У нас с Сашей по жизни сложились очень теплые отношения. Мыдостаточно часто встречаемся", – отметила артистка в ток-шоу "Судьба человека".Александр и Ольга вместе работали в Театре Российской армии,а затем встретились в Театре Моссовета. В спектакле "Сирано де Бержерак" Кабоиграла Роксану, а ее партнер – Сирано.По словам знаменитости, вместе с партнером по спектаклю онапрошла через многое. Как-то Домогаров спас Кабо от тяжелой травмы головы.По сюжету артисткадолжна была запрыгнуть на подвешенные на большой высоте качели. Она много разпроделывала этот трюк во время спектакля, однако в один из дней что-то пошло нетак. Уже в полете она поняла, что декорация стоит не в том месте. Кабо рухнулавниз. Присутствующие в зале оцепенели от ужаса. Не растерялся только АлександрДомогаров."Я бы наверняка в кровь разбила себе лицо, если бы Домогаровне подставил свой кожаный сапог. Он спас мне лицо. При падении это смягчилоудар, хотя искры из глаз все равно посыпались. Саша мне в этот момент сказал:"Играй дальше, каскадер", – вспомнила звезда, беседуя с ведущим программыПо словам Ольги Кабо, дома она до сих пор хранит бутафорскийнос, который носил Домогаров во время спектакля. Как-то после спектакляони как обычно вышли на поклон к зрителям. Артистка заметила, что эта часть гримаАлександра отклеилась."Я подцепила его ноготочком и полностью оторвала. Залвзорвался от хохота. Тот нос хранится у меня, а данную фишку мы сохранили намного спектаклей. Вот так я осталась с носом Домогарова. Хоть что-то осталосьот него. Скучаю по Саше как по партнеру по сцене", – рассказала Ольга Кабо в студиипрограммы .