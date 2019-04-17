Ольга Кабо появилась в программе шоумена Бориса Корчевникова.
Артистка откровенно рассказала о личной жизни в студии ток-шоу Судьба человека
телеканала Россия 1.
Звезда также поведала, что после падения с большой высоты отделалась легкими травмами.
Ольга Кабо появилась в программе шоумена Бориса Корчевникова.
Артистка откровенно рассказала о личной жизни в студии ток-шоу "Судьба человека"
телеканала "Россия 1".
Звезда также поведала, что после падения с большой высоты отделалась легкими травмами.
Кабо опровергла слухи о своем романе с коллегой
Александром Домогаровым. Знаменитость отметила, что их отношения никогда не выходили
за рамки дружбы. "У нас с Сашей по жизни сложились очень теплые отношения. Мы
достаточно часто встречаемся", – отметила артистка в ток-шоу "Судьба человека".
Александр и Ольга вместе работали в Театре Российской армии,
а затем встретились в Театре Моссовета. В спектакле "Сирано де Бержерак" Кабо
играла Роксану, а ее партнер – Сирано.
По словам знаменитости, вместе с партнером по спектаклю она
прошла через многое. Как-то Домогаров спас Кабо от тяжелой травмы головы.
По сюжету артистка
должна была запрыгнуть на подвешенные на большой высоте качели. Она много раз
проделывала этот трюк во время спектакля, однако в один из дней что-то пошло не
так. Уже в полете она поняла, что декорация стоит не в том месте. Кабо рухнула
вниз. Присутствующие в зале оцепенели от ужаса. Не растерялся только Александр
Домогаров.
"Я бы наверняка в кровь разбила себе лицо, если бы Домогаров
не подставил свой кожаный сапог. Он спас мне лицо. При падении это смягчило
удар, хотя искры из глаз все равно посыпались. Саша мне в этот момент сказал:
"Играй дальше, каскадер", – вспомнила звезда, беседуя с ведущим программы
По словам Ольги Кабо, дома она до сих пор хранит бутафорский
нос, который носил Домогаров во время спектакля. Как-то после спектакля
они как обычно вышли на поклон к зрителям. Артистка заметила, что эта часть грима
Александра отклеилась.
"Я подцепила его ноготочком и полностью оторвала. Зал
взорвался от хохота. Тот нос хранится у меня, а данную фишку мы сохранили на
много спектаклей. Вот так я осталась с носом Домогарова. Хоть что-то осталось
от него. Скучаю по Саше как по партнеру по сцене", – рассказала Ольга Кабо в студии
программы .