На шоу Модный приговор Надежда Бабкина прокомментировала свои отношения с певцом Евгением Гором. Однако некоторые поклонники сочли слова артистки унизительными.

На шоу "Модный приговор" Надежда Бабкина прокомментировала свои отношения с певцом Евгением Гором. Однако некоторые поклонники сочли слова артистки унизительными.Темой очередного выпуска шоу "Модный приговор" стал мезальянс. Герои – влюбленная пара – пришла на передачу, чтобы переодеть 21-летнюю девушку. Ее 42-летний избранник объяснил, что часто выходит с ней в свет, однако выглядит она при этом слишком молодо, даже по-детски. Ведущий Александр Васильев отреагировал: "Есть покруче! Вот у Надежды такое было и у меня. Раньше-то была разница, а сейчас она уже незаметна".Его соведущая Надежда Бабкина немедленно отреагировала. Она поправила историка моды, отметив, что она и сейчас счастлива с певцом Евгением Гором, который младше нее на 30 лет. А потом добавила: "Сейчас разницы нет. Он стал старик, а я помолодела". Судя по комментариям к этому эфиру, не всем поклонникам пришлась по душе эта фраза Надежды Бабкиной. Многие сочли ее унизительной для Евгения Гора.Впрочем, за 16 лет отношений с Надеждой Бабкиной певец действительно сильно изменился. Евгений Гор заметно поседел и обрюзг. Новых песен 39-летнего исполнителя тоже не слышно. Однако влюбленные выглядят счастливыми. Причем то обстоятельство, что они так и не оформили отношения, их не смущает. Скорее, наоборот.Недавно объяснила, почему не собирается выходить замуж за Евгения Гора. "Многие говорят, что пресловутый штамп ничего не меняет, а мне кажется, он вносит существенные коррективы в жизни людей. Нам сейчас так хорошо вместе, и я не уверена, что готова пойти на перемены. Эта ответственность меня просто уничтожит. Мне нужна свобода, и в этом плане я чувствую себя абсолютной вольной птицей", – объяснила .