О работе сотрудников полиции, связанной с защитой топливно-энергетического комплекса России от криминальных посягательств, и многом другом читайте в свежем номере журнала «Полиция России».

Особой сфере – особое вниманиеТопливно-энергетический комплекс России – базис ее экономической мощи, от которого во многом зависит социально-экономическое «самочувствие» страны. Именно поэтому органы внутренних дел особое внимание уделяют защите этого комплекса от криминальных посягательств…О некоторых деталях работы - в статье заместителя начальника 9-го отдела Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России полковника полиции Максима БОНДАРЯ и старшего оперуполномоченного по особо важным делам 9-го отдела Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России полковника полиции Елены ЩИПОВОЙ.Ведомственные награды: вчера и сегодняС давних времен в органах внутренних дел принято отмечать хорошо зарекомендовавших себя сотрудников, а также мотивировать их к дальнейшей добросовестной службе. Одним из наиболее действенных видов поощрения является вручение ведомственных наград, а именно медалей и нагрудных знаков. Условно можно выделить четыре этапа нормативного развития наградной системы органов внутренних дел.Об этом рассказывают заместитель начальника Служебно-правового управления ДПД МВД России полковник внутренней службы Андрей ОЛЬШЕВСКИЙ, главный эксперт Служебно-правового управления ДПД МВД России майор внутренней службы Евгений РЯБОВ.«У каждого разведчика есть чему поучиться»Писатель и историк спецслужб Николай ДОЛГОПОЛОВ вспоминает о встречах и откровенных беседах с легендарными советскими разведчиками.Эти и другие материалы читайте в печатной версии № 4 журнала «Полиция России», а также на интернет-странице издания.