Алексей Панин давно не баловал подписчиков постами
эротического содержания. И вот актер решил исправить ситуацию. Он показал
поклонникам не только собственный голый торс, но и обнаженную подругу.
Алексей Панин давно не баловал подписчиков постами
эротического содержания. И вот актер решил исправить ситуацию. Он показал
поклонникам не только собственный голый торс, но и обнаженную подругу.
Эпатировать публику умеет. Теперь актер решил
привлечь к любимому занятию подругу. В качестве подписи к фотографии Алексей Панин
использовал цитату из сборника "мудрых изречений" своего
единомышленника – Никиты Джигурды. "Мы пришли на эту землю только лишь для
того что бы быть счастливыми!", – написал актер (орфография и пунктуация
оригинала – Прим. ред).
Снимки обнаженной парочки в Instagram вызвали, как обычно,
неоднозначную реакцию. "Отличное фото! Алексей, вы очень смелый человек!",
"Сейчас моралисты налетят", "Как всегда, в своем репертуаре,
шагаешь по размеру", "Фото могут удалить, как в прошлый раз", -
пишут сочувствующие пользователи. "Чересчур", "Опять за старое", – ворчат
критики.
Пристрастие к эксгибиционизму – не новость для
пользователей. Они насмотрелись на актера в разных интерьерах – в частности,
недавно он выкладывал снимки с нудисткого пляжа. Правда, вскоре Панину пришлось
их удалить. Но за короткое время среди подписчиков вспыхнула дискуссия – стоит
ли отцу несовершеннолетней девочки выкладывать подобное на всеобщее обозрение.