Алексей Панин давно не баловал подписчиков постами эротического содержания. И вот актер решил исправить ситуацию. Он показал поклонникам не только собственный голый торс, но и обнаженную подругу.

Алексей Панин давно не баловал подписчиков постамиэротического содержания. И вот актер решил исправить ситуацию. Он показалпоклонникам не только собственный голый торс, но и обнаженную подругу.Эпатировать публику умеет. Теперь актер решилпривлечь к любимому занятию подругу. В качестве подписи к фотографии Алексей Паниниспользовал цитату из сборника "мудрых изречений" своегоединомышленника – Никиты Джигурды. "Мы пришли на эту землю только лишь длятого что бы быть счастливыми!", – написал актер (орфография и пунктуацияоригинала – Прим. ред).Снимки обнаженной парочки в Instagram вызвали, как обычно,неоднозначную реакцию. "Отличное фото! Алексей, вы очень смелый человек!","Сейчас моралисты налетят", "Как всегда, в своем репертуаре,шагаешь по размеру", "Фото могут удалить, как в прошлый раз", -пишут сочувствующие пользователи. "Чересчур", "Опять за старое", – ворчаткритики.Пристрастие к эксгибиционизму – не новость дляпользователей. Они насмотрелись на актера в разных интерьерах – в частности,недавно он выкладывал снимки с нудисткого пляжа. Правда, вскоре Панину пришлосьих удалить. Но за короткое время среди подписчиков вспыхнула дискуссия – стоитли отцу несовершеннолетней девочки выкладывать подобное на всеобщее обозрение.