Питсбург Пингвинз проиграл на своем льду Нью-Йорк Айлендерс 1:3. Это поражение стало для пингвинов четвертым в серии, и команда Евгения Малкина выбыла из розыгрыша.

"Питсбург Пингвинз" проиграл на своем льду "Нью-Йорк Айлендерс" 1:3. Это поражение стало для "пингвинов" четвертым в серии, и команда Евгения Малкина выбыла из розыгрыша.Нападающий "Питсбург" Питерц Гюнцель забросил шайбу на 35 секунде встречи. Но в дальнейшем ситуация на площадке развивалась не в пользу хозяев. "Островитяне" еще до первого перерыва отыгрались и вышли вперед. В конце третьего периода гости поразили пустые ворота – 1:3.Таким образом, счет в серии стал 4:0 в пользу "Айлендерс", который вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары "Вашингтон" – "Каролина". Для "Питсбурга" сезон закончен. Нападающий "Евгений Малкин получил шанс помочь сборной России на чемпионате мира.