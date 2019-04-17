Дочь прославленного юмориста Владимира Винокура Анастасия стала очередной звездной гостьей шоу Мать года. Артистка балета рассказала о непростом характере сына Федора и о втором ребенке.

Дочь прославленного юмориста Владимира Винокура Анастасия стала очередной звездной гостьей шоу "Мать года". Артистка балета рассказала о непростом характере сына Федора и о втором ребенке.В 2015 году Анастасия Винокур и ее супруг Григорий Матвеевичев стали родителями. У пары родился сын Федор. Вскоре после появления на свет наследника Анастасия снова вернулась к работе. Артистка балета регулярно ездила в театр, где репетировала и тренировалась, при этом успевая заниматься воспитанием наследника. Интересно, что до двух лет Винокур кормила сына грудью, при этом няни у нее не было.Однако Винокур призналась, что мечтает о втором ребенке. "Нельзя предсказать, но хочу родить девочку для полного комплекта", – заявила дочь прославленного юмориста. Правда, Анастасия оговорилась, что это произойдет нескоро. Она объяснила: "Мы не пробовали и не пытались. Я долго кормила грудью, у нас был совместный сон, поэтому морально я не готова ко второму. Тем более, у Федора очень сложный характер, и я не представляю, что сверху будет еще один".Анастасия отметила, что часто спорит с наследником, причем эти разборки нередко заканчиваются его истериками. Она рассказала историю. Федор долго не мог отучиться от соски. Какие только способы Винокур не предпринимала, чтобы отвлечь ребенка, все было бесполезно. "Последней каплей стал праздник его крестного Тимати. Когда Тимур увидел, что Федор все еще ходит с соской, он меня пристыдил. После этого я придумала какую-то легенду исчезновения соски, и после нескольких истерик мы про нее забыли", – сообщила Анастасия Винокур.Дочь артиста призналась, что еще и потому не готова сейчас снова рожать, чтобы не выпасть из жизни театра. Анастасия отметила, что век балерины и так короток, а ей еще хочется потанцевать. Впрочем, есть и альтернативная версия. Ранее появилась информация, что Винокур подала на развод. Причем в Пресненском суде Москвы эти данные подтвердили. Кстати, в Анастасия ничего не сказала о расставании с мужем, наоборот, поблагодарила его за помощь в воспитании сына, отметив, что он уделяет ему достаточно внимания.