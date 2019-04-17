Актриса Лидия
Федосеева-Шукшина дала откровенное интервью. Звезда советского кино появилась в
студии программы Пусть говорят Первого канала.
Актриса Лидия
Федосеева-Шукшина дала откровенное интервью. Звезда советского кино появилась в
студии программы "Пусть говорят" Первого канала.
Лидия Николаевна
рассказала, что недавно прилетела из Испании. Федосеева-Шукшина поправляла
здоровье. Звезда рассказала, что у нее проблемы с сердцем – мерцательная аритмия и больные ноги. Присутствующим в студии "Пусть говорят"
артистка поведала, что европейский доктор посоветовал заменить обычное
молоко на кокосовое, отказаться от помидоров и пшеничного хлеба и приказал почаще
выходить на прогулки.
Лидия Николаевна
отметила, что воспользовалась рекомендациями медика и быстро почувствовала улучшение. Звезда
советского кино ощущает прилив сил.
После речь зашла о
нашумевшем судебном разбирательстве звезды с внучкой Анной
Трегубенко: родственница без разрешения продала питерскую квартиру артистки. Федосеева-Шукшина отметила, что зла
на Трегубенко не держит. По словам актрисы, у Анны не было умысла обмануть кого-либо: девушка просто оступилась, совершила "некрасивый поступок".
"Сейчас, уже погода прошло,
и слава богу, что она эту квартиру продала. Слава богу, что так получилось.
Значит так Богу было угодно. Я как верующий человек, все продумываю, я ночами
не сплю: "Правильно ли я поступила? Как поступили мои дети?". Говорю себе: "Лида,
без Бога ничего не получится", – прокомментировала ситуацию звезда в эфире .
Присутствующие в
студии эксперты попытались выяснить у актрисы судьбу ее иска против
Трегубенко, – многим было интересно, отозвала ли она свое заявление. В ответ Лидия Николаевна схватилась за голову, закрыв уши руками. Звезда не желала отвечать на этот вопрос.
Ведущий программы Дмитрий Борисов, увидев протест Федосеевой-Шукшиной, тут же сменил тему.