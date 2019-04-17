Актриса Лидия Федосеева-Шукшина дала откровенное интервью. Звезда советского кино появилась в студии программы Пусть говорят Первого канала.

Актриса ЛидияФедосеева-Шукшина дала откровенное интервью. Звезда советского кино появилась встудии программы "Пусть говорят" Первого канала.Лидия Николаевнарассказала, что недавно прилетела из Испании. Федосеева-Шукшина поправлялаздоровье. Звезда рассказала, что у нее проблемы с сердцем – мерцательная аритмия и больные ноги. Присутствующим в студии "Пусть говорят"артистка поведала, что европейский доктор посоветовал заменить обычноемолоко на кокосовое, отказаться от помидоров и пшеничного хлеба и приказал почащевыходить на прогулки.Лидия Николаевнаотметила, что воспользовалась рекомендациями медика и быстро почувствовала улучшение. Звездасоветского кино ощущает прилив сил.После речь зашла онашумевшем судебном разбирательстве звезды с внучкой АннойТрегубенко: родственница без разрешения продала питерскую квартиру артистки. Федосеева-Шукшина отметила, что злана Трегубенко не держит. По словам актрисы, у Анны не было умысла обмануть кого-либо: девушка просто оступилась, совершила "некрасивый поступок"."Сейчас, уже погода прошло,и слава богу, что она эту квартиру продала. Слава богу, что так получилось.Значит так Богу было угодно. Я как верующий человек, все продумываю, я ночамине сплю: "Правильно ли я поступила? Как поступили мои дети?". Говорю себе: "Лида,без Бога ничего не получится", – прокомментировала ситуацию звезда в эфире .Присутствующие встудии эксперты попытались выяснить у актрисы судьбу ее иска противТрегубенко, – многим было интересно, отозвала ли она свое заявление. В ответ Лидия Николаевна схватилась за голову, закрыв уши руками. Звезда не желала отвечать на этот вопрос.Ведущий программы Дмитрий Борисов, увидев протест Федосеевой-Шукшиной, тут же сменил тему.