14 апреля 2019 года на территории Петушинского района прошли дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения четвертого созыва.

14 апреля в Петушинском районе состоялись дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8.В голосовании приняли участие 153 избирателя.Правопорядок и общественную безопасность в период проведения выборов обеспечивали 4 сотрудника полиции.Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время проведения выборов не допущено.