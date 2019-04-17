К сотруднику почты в подъезде подошёл неизвестный, который стал угрожать ему, после чего завязалась драка. Злоумышленник нанёс несколько ножевых ранений своему оппоненту...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками Отдела МВД России по Ярославскому району задержан подозреваемый в разбойном нападении.В полицию поступило сообщение о разбойном нападении на почтальона в одном из домов в Югорском проезде. По прибытию на адрес полицейские установили, что к сотруднику почты в подъезде подошёл неизвестный, который стал угрожать ему, после чего завязалась драка. Злоумышленник нанёс несколько ножевых ранений своему оппоненту. Далее он забрал сумку с денежными средствами в размере свыше 120 тысяч рублей, которые предназначались для выплаты пенсий и скрылся.Потерпевший был госпитализирован в ближайшее медучреждение столицы. В результате оперативно - розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний местный житель. Нож и денежные средства изъяты при задержании.По данному факту следствием территориального отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29