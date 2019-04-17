Президент Украины Петр Порошенко не исключил, что во время празднования в Нормандии 75-летия высадки участников войск антигитлеровской коалиции может состояться встреча лидеров нормандской четверки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил планов участия Владимира Путина в июне в Нормандии в торжествах, которые посвящены празднованию памятной даты.

Во вторник, 16 апреля, президент Украины Петр Порошенко не исключил, что во время празднования памятной даты в Нормандии может состояться встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина)."У нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы наконец на землю Украины пришел мир", — сказал Порошенко в эфире телеканала "112.Украина".Также украинский президент не исключил в мае или начале июня возможности подписания документов "нормандского формата", в которых будут предусмотрены следующие пункты: вывод войск РФ с территории Украины, выведение артиллерии и тяжелой техники, разоружение незаконных вооруженных формирований, а также принятие решения о введении "голубых касок" Организации Объединенных Наций.По мнению Порошенко, к местным выборам можно будет приступать после реализации компонента безопасности, сообщает агентство "Интерфакс".Ранее Петр Порошенко заявлял о возможности проведения встречи "нормандской четверки" сразу после президентских выборов на Украине,Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил планов участия Владимира Путина в июне в Нормандии в торжествах, которые посвящены празднованию 75-летия высадки участников войск антигитлеровской коалиции. Как отметил Песков, комментируя высказывания Порошенко, пока планов проведения встречи глав государств "нормандского формата" нет.