Продолжается прием заявок по квалификационному отбору организаций, реализующих КППК

Продолжается прием заявок по квалификационному отбору организаций, реализующих КППК16 апреля в конференц-зале ТПП Владимирской области состоялось совещание с представителями предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК).В совещании приняли участие президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области Иван Аксенов, вице-президент Кирилл Гаврилов, представители комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации области Наталья Кокшаева и Ольга Касенкова, специалисты службы сертификации и экспертизы ТПП Владимирской области.С 1 апреля 2019 года стартовал прием заявок по квалификационному отбору организаций, реализующих КППК, - в целях формирования соответствующего перечня регионального значения. Предприятия, которые соответствуют критериям отбора, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23.02.2019 года №191, могут получить доступ к финансированию экспортных проектов, компенсацию части процентных ставок, страхование соответствующих кредитов и другие виды господдержки. Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также лицом, ответственным за взаимодействие с Минпромторгом России и АО «Российский экспортный центр", является департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности (распоряжение администрации Владимирской области от 01.04.2019 №253-р).Одним из обязательных условий является предоставление пакета документов, в том числе - заключения о подтверждении производства продукции. Этот документ выдается Минпромторгом на основании соответствующего акта Торгово-промышленной палаты. Президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным всем участникам системы торгово-промышленных палат поручено оказывать всемерное содействие местным предприятиям в подготовке документации. В то же время в бизнес-сообществе распространилось ошибочное мнение о том, что факт подачи заявки в ТПП является конечным действием предприятий и организаций. Обращаясь к участникам семинара, Иван Аксенов подчеркнул: «Главное – получение вами заключения Минпромторга до 15 мая».Времени осталось не так уж и много, так как процесс подтверждения производства, включая камеральную и выездную проверку, занимает несколько недель – регламент соответствующей работы закреплен Постановлением Правительства от 17.07.2015 № 719. Процесс движения заявки фиксируется в системе ГИСП (государственная информационная система промышленности), и на всех этапах ТПП дает свои комментарии. Поэтому действовать руководителям предприятий надо максимально оперативно и собранно. Исключение составляют те юрлица, которые уже имеют заключения Минпромторга, и срок действия этого документа истекает не ранее 15 мая.В завершение семинара-инструктажа специалисты службы сертификации и экспертизы ТПП Владимирской области проанализировали основные недочеты, которые выявляются при рассмотрении заявок предприятий, а также дали адресные консультации отдельным заявителям.