65-летняя
исполнительница спелась с исполнителем хита Панда CYGO. Любовь Успенская предстала в
дерзком образе.
65-летняя
исполнительница спелась с исполнителем хита "Панда" CYGO. Любовь Успенская предстала в
дерзком образе.
На своей странице в Instagram артистка анонсировала
выход их с рэпером дуэта. "Подготовка
к съемкам клипа на нашу дуэтную песню с CYGO "Черная
Роза", – написала Любовь Успенская.
При этом она выложила видео из съемочного павильона.
Однако о подробностях певица не сообщила. Зато это сделал Telegram-канал
"Только никому".
"Бабушка хайпует. Огненная Любовь Успенская в
ботфортах "на леопарде" снимает фит с Сайго – на автотюне. Нормуль так жарить в
65 лет! Про Сайго помолчим из любви к гепаррррду, но тусовка активно обсуждает,
что он в погоне за хайпом совсем двинулся" (здесь и далее орфография и
пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.), – сообщает "Только никому". Также канал опубликовал
фрагменты съемок клипа исполнительницы и рэпера, на которых исполнительница сексуально двигается.
К слову, ранее CYGO
выложил в своем Instagram совместные фото с . Снимки
набрали массу критических комментариев.
Причем, досталось как
, так и рэперу. "Господи, купальник
куда нацепила? В ее статусе и возрасте – это очень некрасиво, странная женщина,
я раньше ее уважала, пока она не начала сходить с ума", "Всегда нравился Cygo, пока
не начал петь с этой бабкой", "В таком возрасте одеться в такой наряд, это
уже совсем надо с башкой не дружить", – высказались пользователи соцсети.