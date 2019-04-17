65-летняя исполнительница спелась с исполнителем хита Панда CYGO. Любовь Успенская предстала в дерзком образе.

65-летняяисполнительница спелась с исполнителем хита "Панда" CYGO. Любовь Успенская предстала вдерзком образе.На своей странице в Instagram артистка анонсировалавыход их с рэпером дуэта. "Подготовкак съемкам клипа на нашу дуэтную песню с CYGO "ЧернаяРоза", – написала Любовь Успенская.При этом она выложила видео из съемочного павильона.Однако о подробностях певица не сообщила. Зато это сделал Telegram-канал"Только никому"."Бабушка хайпует. Огненная Любовь Успенская вботфортах "на леопарде" снимает фит с Сайго – на автотюне. Нормуль так жарить в65 лет! Про Сайго помолчим из любви к гепаррррду, но тусовка активно обсуждает,что он в погоне за хайпом совсем двинулся" (здесь и далее орфография ипунктуация автора сохранены. – Прим. ред.), – сообщает "Только никому". Также канал опубликовалфрагменты съемок клипа исполнительницы и рэпера, на которых исполнительница сексуально двигается.К слову, ранее CYGOвыложил в своем Instagram совместные фото с . Снимкинабрали массу критических комментариев.Причем, досталось как, так и рэперу. "Господи, купальниккуда нацепила? В ее статусе и возрасте – это очень некрасиво, странная женщина,я раньше ее уважала, пока она не начала сходить с ума", "Всегда нравился Cygo, покане начал петь с этой бабкой", "В таком возрасте одеться в такой наряд, этоуже совсем надо с башкой не дружить", – высказались пользователи соцсети.