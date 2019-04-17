Престарелая бабушка могла забыть ее выключить

Престарелая бабушка могла забыть ее выключитьВ Следственном комитете рассказали об обстоятельствах пожара в Гороховецком районе, в котором погиб 6-летний ребёнок и его бабушка.В сгоревшем доме жили 84-летняя пенсионерка и ее маленькие правнуки в возрасте 6-ти и 9-ти лет. Следователи выяснили, что вечером 16 апреля 9-летний мальчик приготовил ужин на электрической плитке, выключил ее, а после приема пищи бабушка и дети пошли спать.Около 23:30 старший мальчик проснулся, зашёл на кухню и увидел открытый огонь. Ребенок разбудил родных, выбежал из горящего дома и побежал в дом к другой бабушке, чтобы сообщить о случившемся.Однако 6-летний ребёнок и 84-летняя бабушка не смогли спастись и погибли. Основная версия произошедшего - неосторожное обращение с бытовым прибором. Вероятно, после ужина плиткой решила воспользоваться престарелая бабушка – инвалид по зрению.В СледКоме отмечают, что мама мальчиков заботилась о семье, не так давно переехала в Гороховец, нашла работу, купила комнату, собираясь перевезти сыновей из сельской местности в город.Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.