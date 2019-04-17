Иосиф Пригожин увел гостей с юбилейного концерта Аллы Пугачевой. Продюсер устроил праздник для своей супруги Валерии, которая празднует день рождения.

Иосиф Пригожин увел гостей с юбилейного концерта АллыПугачевой. Продюсер устроил праздник для своей супруги Валерии, которая празднуетдень рождения.Валерия не будет присутствовать на юбилейном концертеПримадонны. признался, что супруга не хотела отмечать деньсвоего рождения – однако продюсер настоял на том, чтобы пригласить гостей. Ихбудет немного – всего около 150-ти."Одни люди идут на концерт, другие исключительно надень рождения Валерии. После концерта какое-то количество гостей заглянет кнам. Мы не стали приглашать много людей, будет около 150 персон, это будетзакрытое мероприятие. Валерия очень скромный человек, не хочет кого-тообременять и не хотела праздновать. Можно сказать, я ее заставил – снял зал иначал приглашать людей", – рассказал продюсер в эфире .Иосиф Пригожин поделился секретом семейного счастья.Продюсер подчеркнул, что они с Валерией постоянно работают над отношениями. "Есливы уважаете человека, любите его, то вы идете навстречу, уступаете ему. Семья –это первая работа, нужно найти эту формулу. Если есть взаимопонимание, то естьи долголетие", – уверен Пригожин.Отношения в семье и Валерии давно перешли тотуровень, на котором все сводится к стоимости очередного подарка. Супруги, пословам продюсера, не "доят" друг друга, а уважают, все финансы идут вобщий бюджет, а расходовались они долгое время, в основном, на образованиедетей.Грандиозный концерт Примадонны российской эстрады, о которомговорил , пройдет 17 апреля. Алла Пугачева впервые за десять летвыступит перед публикой. Народной артистке СССР 15 апреля исполнилось 70 лет.