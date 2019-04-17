Режиссер рассказал, как
попался в лапы злоумышленников. Владимир Меньшов облапошили мошенники.
Режиссер рассказал, как
попался в лапы злоумышленников. Владимир Меньшов облапошили мошенники.
Кинематографист
рассказал, что его поймали врасплох. Режиссеру позвонили, когда он ехал в
машине. Собеседник представился сотрудником банка.
"У вас деньги сняты со
счета", – пугал Владимира Меньшова голос в трубке. Звезде советского кино приказали
найти ближайший банкомат.
"Я судорожно набирал эти
цифры. А что это я делаю? Надо быстро перекрыть канал утечки денег. Что я и
сделал. Послал ему 40 тысяч рублей", – улыбается кинематографист.
Вечером Меньшов рассказал
о случившемся жене – Вере Алентовой. "Которая гораздо больше лох чем я. И я ее
многократно останавливал от таких поступков. В данном случае она на меня посмотрела
изумленно и сказала: "Ты что?" – делится Владимир Валентинович.
Режиссер только вечером сообразил,
что оплошал. "Попал в лапы обманщиков. Оно, действительно, досадно. Как я мог? Они
умеют преодолеть эти барьеры и найти слабое место", – корил себя Владимир
Меньшов в эфире YouTube-шоу "The Люди".
Кинематографист также признался,
что ему не хватает уверенности в себе. Сложно представить, но обладатель "Оскара" может растеряться в сложной ситуации.
"Меня легко сбить с
толку, поймать на чем-то. Если сильный противник, я теряюсь. Мне нужно, чтобы время
прошло, чтобы я нашел контраргументы. Я знаю за собой это качество и стараюсь
не подставлять себя в такие ситуации", – поведал .