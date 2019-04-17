Режиссер рассказал, как попался в лапы злоумышленников. Владимир Меньшов облапошили мошенники.

Режиссер рассказал, какпопался в лапы злоумышленников. Владимир Меньшов облапошили мошенники.Кинематографистрассказал, что его поймали врасплох. Режиссеру позвонили, когда он ехал вмашине. Собеседник представился сотрудником банка."У вас деньги сняты сосчета", – пугал Владимира Меньшова голос в трубке. Звезде советского кино приказалинайти ближайший банкомат."Я судорожно набирал этицифры. А что это я делаю? Надо быстро перекрыть канал утечки денег. Что я исделал. Послал ему 40 тысяч рублей", – улыбается кинематографист.Вечером Меньшов рассказало случившемся жене – Вере Алентовой. "Которая гораздо больше лох чем я. И я еемногократно останавливал от таких поступков. В данном случае она на меня посмотрелаизумленно и сказала: "Ты что?" – делится Владимир Валентинович.Режиссер только вечером сообразил,что оплошал. "Попал в лапы обманщиков. Оно, действительно, досадно. Как я мог? Ониумеют преодолеть эти барьеры и найти слабое место", – корил себя ВладимирМеньшов в эфире YouTube-шоу "The Люди".Кинематографист также признался,что ему не хватает уверенности в себе. Сложно представить, но обладатель "Оскара" может растеряться в сложной ситуации."Меня легко сбить столку, поймать на чем-то. Если сильный противник, я теряюсь. Мне нужно, чтобы времяпрошло, чтобы я нашел контраргументы. Я знаю за собой это качество и стараюсьне подставлять себя в такие ситуации", – поведал .