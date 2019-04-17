Певице Валерии исполняется 51 год. Однако ощущает себя артистка
максимум на 35. От бабушки исполнительнице достался сильный характер – тем не
менее, иногда она рыдает в три ручья.
Певице Валерии исполняется 51 год. Однако ощущает себя артистка
максимум на 35. От бабушки исполнительнице достался сильный характер – тем не
менее, иногда она рыдает в три ручья.
Праздновать день рождения собирается в узком
семейном кругу – поскольку дата не круглая. Соберется семья – сама артистка, ее
супруг продюсер Иосиф Пригожин и дети Анаа, Артемий и Арсений.
Выглядит артистка потрясающе. Певица Валерия делится простым
секретом: ежедневные тренировки, правильное питание и грамотный уход за кожей.
"Крайне редко позволяю себе выпечку. Последний раз
лакомилась медовиком несколько месяцев назад на дне рождения Лизы, дочки
Иосифа. Но обычно даже не вспоминаю о сладком. Без перерывов занимаюсь разными
видами фитнеса, преимущественно дома", – рассказывает артистка.
Своего 50-летнего юбилея боялась: думала, что
к этому возрасту ее "накроет" ощущение возраста. Однако ничего не
случилось – как предполагает артистка, все потому, что она физически и
психологически чувствует себя 35-летней.
Артистка признается, что счастлива. У нее все есть: муж,
дети, карьера, дом – полная чаша. Проблемы, конечно, бывают – но она встречает
их смело.
"Стойкий характер, думаю, унаследовала его от бабушки,
дожившей до ста лет. Сильная, целеустремленная и при этом добрая женщина была.
Никогда не жаловалась и не плакала. Вот и я такая же. Если происходит плохое,
то сразу собираю волю в кулак – и никаких слез. Но, представляете, могу рыдать
в три ручья на каком-нибудь сентиментальном концерте", – поделилась певица
Валерия с изданием .
– человек прямой. старается жить по совести,
терпеть не может обман и притворство. С людьми Валерия общается, делая акцент
на их достоинствах, плохое сразу отсеивает. Как признается артистка, помогает
ей в этом вера.