Певице Валерии исполняется 51 год. Однако ощущает себя артистка максимум на 35. От бабушки исполнительнице достался сильный характер – тем не менее, иногда она рыдает в три ручья.

Певице Валерии исполняется 51 год. Однако ощущает себя артисткамаксимум на 35. От бабушки исполнительнице достался сильный характер – тем неменее, иногда она рыдает в три ручья.Праздновать день рождения собирается в узкомсемейном кругу – поскольку дата не круглая. Соберется семья – сама артистка, еесупруг продюсер Иосиф Пригожин и дети Анаа, Артемий и Арсений.Выглядит артистка потрясающе. Певица Валерия делится простымсекретом: ежедневные тренировки, правильное питание и грамотный уход за кожей."Крайне редко позволяю себе выпечку. Последний разлакомилась медовиком несколько месяцев назад на дне рождения Лизы, дочкиИосифа. Но обычно даже не вспоминаю о сладком. Без перерывов занимаюсь разнымивидами фитнеса, преимущественно дома", – рассказывает артистка.Своего 50-летнего юбилея боялась: думала, чток этому возрасту ее "накроет" ощущение возраста. Однако ничего неслучилось – как предполагает артистка, все потому, что она физически ипсихологически чувствует себя 35-летней.Артистка признается, что счастлива. У нее все есть: муж,дети, карьера, дом – полная чаша. Проблемы, конечно, бывают – но она встречаетих смело."Стойкий характер, думаю, унаследовала его от бабушки,дожившей до ста лет. Сильная, целеустремленная и при этом добрая женщина была.Никогда не жаловалась и не плакала. Вот и я такая же. Если происходит плохое,то сразу собираю волю в кулак – и никаких слез. Но, представляете, могу рыдатьв три ручья на каком-нибудь сентиментальном концерте", – поделилась певицаВалерия с изданием .– человек прямой. старается жить по совести,терпеть не может обман и притворство. С людьми Валерия общается, делая акцентна их достоинствах, плохое сразу отсеивает. Как признается артистка, помогаетей в этом вера.