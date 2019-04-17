В конце года по переправе через Керченский пролив пройдут первые поезда. Такой перспективе рады не все: украинцы, периодически публикующие небылицы про Крымский мост, распространили в соцсетях гневные заявления.

В конце года по переправе через Керченский пролив пройдут первые поезда. Такой перспективе рады не все: украинцы, периодически публикующие небылицы про Крымский мост, распространили в соцсетях гневные заявления.Открытие железной дороги по переправе вдохнет новую жизнь вгород Джанкой, расположенный в северо-восточной части полуострова. Украинцевтакая перспектива не вдохновляет. Пользователи Сети из Незалежной рады любомунегативу про Крымский мост.На этот раз отличился пользователь Twitter с ником Крымскийбандеровец. На своей странице он собрал мнения жителей Джанкоя с одного из сообществв социальной сети "ВКонтакте". По всей видимости, не все местные радызапуску железной дороги по Крымскому мосту."Крым. Оккупанты сообщили, что "после ввода ЖДветки Крымского моста Джанкой вновь станет центральным транспортнымузлом", – написал Крымский бандеровец.Сами жители города задаются вопросом: кто будет работать нажелезнодорожном узле после запуска поездов по ? "Разогналиведь половину", – написала посетитель паблика "Мы из Джанкоя"Анна Новикова. "Я не совсем верю в наш джанкойский райский железнодорожныйузел", – поделилась мнением Хейт Эръ.Согласно планам, после запуска железнодорожной частиКрымского моста в Джанкое будет создан крупный транспортный узел. Через городбудет проходить часть поездов с материка.Открытие железнодорожного движения по переправезапланировано на конец года. В середине апреля строители начали укладку рельсовна со стороны Керчи. Бригады движутся одновременно со стороныполуострова и Кубани.