Российская спортсменка Евгения Медведева ответила поклоннику фигурного катания, который усомнился в ее способностях. Конфликт разгорелся на странице девушки в Instagram.

Российская спортсменка Евгения Медведева ответила поклоннику фигурного катания, который усомнился в ее способностях. Конфликт разгорелся на странице девушки в Instagram.Несколько часов назад спортсменка опубликовала видеозапись, на которой она исполняет сложные элементы под композицию Exogenesis: Symphony part III британской группы Muse. Девушка рассказала, что этот номер войдет в ее короткую программу на 2019-2020 год.Один из пользователей заявил, что 19-летняя Евгения Медведева вряд ли сможет показать хороший результат на грядущих соревнованиях из-за возраста. "Все это, безусловно, красиво. Но без самых сложных технических элементов шансы не велики. Физиологически их выполнять вы уже не сможете", – написал он. Комментатор предположил, что 16-летняя Алина Загитова тоже уже не освоит сложные элементы.Фигуристка решила ответить на замечание подписчика лаконичной фразой. "Вот и посмотрим", – приводит ее слова . Сообщение оценили более 1000 пользователей.Напомним, что воспитанница канадца Брайана Орсера заняла третье место на чемпионате мира в Японии. Судьи оценили ее выступление в 223,8 балла. Бронза досталась Элизабет Турсунбаевой из Казахстана, набравшей 223,76 балла. Золотую медаль завоевала Алина Загитова, получившая 237,5 балла.