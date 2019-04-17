Лариса Гузеева замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. Их супружеская жизнь не всегда благополучна и гармонична.

Лариса Гузеева замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. Их супружеская жизнь не всегда благополучна и гармонична.Нередко в рамках брачного шоу "Давай поженимся!" его ведущая Лариса Гузеева делится со своими коллегами, свахой Розой Сябитовой и астрологом Василисой Володиной, а также прочей аудиторией короткими историями из своей личной жизни. Так случилось и в этот раз.Лариса Гузеева в красках описала свою ссору с мужем Игорем Бухаровым, продемонстрировав огненный характер. Популярная актриса рассказала о том, что недавно ее муж уехал в командировку, и она ему позвонила. Он отвечал ей тихо и односложно, что вначале насторожило, а потом откровенно разозлило ее, потому что супруг на ее просьбу признаться ей в любви, ответил отказом.В итоге, когда Игорь Бухаров вернулся домой, Лариса Гузеева, по ее словам, встречала его с двумя пистолетами и устроила ему допрос. Тот объяснил, что не хотел говорить о своих чувствах, потому что это несолидно, ведь он "большой седой мужик". Так как в своем рассказе Лариса Гузеева употребила несколько нецензурных слов, этот отрывок вырезали из программы "Давай поженимся!", но в официальном аккаунте шоу в Instagram любой желающий может насладиться эмоциональным актрисы.Отметим, что в начале 2017 года в СМИ прошла информация о разъезде и Игоря Бухарова. Телеведущая сама об этом рассказала в эфире шоу "Давай поженимся!", сообщив, что живет у сына Георгия с дочкой Олей. Вскоре выяснилось, что причиной временного расставания супругов стал ремонт в загородном доме. Работы заняли полтора месяца.