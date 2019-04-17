Казахстанский боксер, бывший чемпион мира по версиям WBC и WBA в среднем весе Геннадий Головкин проведет бой с канадцем Стивом Роллсом. Поединок пройдет 8 июня в Нью-Йорке.

Казахстанский боксер, бывший чемпион мира по версиям WBC и WBA в среднем весе Геннадий Головкин проведет бой с канадцем Стивом Роллсом. Поединок пройдет 8 июня в Нью-Йорке.Геннадий Головкин лишился титулов после проигрыша мексиканцу Саулю Альваресу прошлой осенью. Это поражение стало первым в карьере 37-летнего Головкина. Всего на счету Геннадия 38 побед (34 нокаутом), одна ничья и один проигрыш. Его соперник 35-летний Роллс выиграл все 19 боев.Ожидалось, что следующим соперником Головкина станет Хассан Н’Дам Н’Жикам. Но договоренность о бое достигнута не была.