The New York Times сообщает, что в 2018 году Дональд Трамп не хотел высылать российских дипломатов в связи с делом Скрипалей. Однако он был вынужден сделать это под влиянием Джины Хэспел, занимавшей тогда пост директора ЦРУ.

The New York Times сообщает, что в 2018 году Дональд Трамп не хотел высылать российских дипломатов в связи с делом Скрипалей. Однако он был вынужден сделать это под влиянием Джины Хэспел, занимавшей тогда пост директора ЦРУ. Она показала ему фото с мертвыми утками и якобы отравленными детьми. В итоге 60 работников российского посольства были высланы, напоминает ТАСС.Издание ссылается на источники в спецслужбах США, которые сообщили, как проводилось совещание разведсообщества с Трампом. Британия настаивала на высылке российских дипломатов, Трамп же был настроен скептически: он критически относится к работе ЦРУ из-за постоянных утечек в прессу. Тогда Хэспел продемонстрировала президенту полученные от британских разведчиков фотографии детей, которые якобы были госпитализированы из-за отравления "Новичком", и снимки уток, якобы умерших от этого вещества. Трамп был впечатлен этими фото, в результате чего был одобрен наиболее жёсткий вариант мер против Москвы – выдворение дипломатов.Хэспел удалось найти подход к Трампу, подчеркивает издание. Американский лидер славится взбалмошностью, неуступчивостью, излишним доверием к собственной интуиции. "Кровавая Джина" рационалистична, но умеет надавить на эмоции.