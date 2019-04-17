Родители заболевших детей в Москве приняли решение отозвать иски в суд. По данным издания РИА ФАН, они устали от недостоверной информации, распространяемой юристом ФБК Любовью Соболь и от ее некомпетентностьи. Журналисты пообщались с участницей инициативной группы родителей Екатериной Ковалевой и выяснили некоторые любопытные подробности истории с подачей судебного иска.

Родители заболевших детей в Москве приняли решение отозвать иски в суд. По данным издания , они устали от недостоверной информации, распространяемой юристом ФБК Любовью Соболь и от ее некомпетентностьи. Журналисты пообщались с участницей инициативной группы родителейЕкатеринойКовалевойи выяснили некоторые любопытные подробности истории с подачей судебного иска.Екатерина Ковалева самостоятельносоставляла коллективный иск, после чего юрист ФБК внесла правки в документ, непредупредив об этом родителей заболевших детей.В исходном иске в спискеответчиков компания "Конкорд" отсутствовала. Ее самовольно внесла Любовь Соболь,пояснив опешившим родителям, что пусть компания не является виновником, носейчас об этом говорить не нужно.Ковалева рассказала журналистам,что юридически подкованные истцы не верят ФБК Навального и юристу фонда. Нокто-то еще сохранил остатки доверия к Соболь.Любовь Соболь в свою очередь, пословам Екатерины, объясняет всем, что отказавшихся от услуг ФБК родителейзапугивают, что им дали денег. Хотя в действительности ситуация обратная:именно сторонники ФБК угрожают родителям, в том числе и Екатерине.Компетенция Соболь, как юриста,нулевая, подчеркнула участница инициативной группы родителей. По словам Ковалевой ей самой пришлось составлять иск, так как Соболь предоставилаабсолютно безграмотный документ.Соболь не имеет опыта в написанииподобных документов, уверена она. Именно поэтому Ковалевой, будучи практикующимюристом, пришлось самой составитьколлективный иск.Сомнения в подлинности дипломаСоболь появились у Екатерины сразу после разговора с ней."Она сама говорила. Не ясно, то ли она два курса окончила, то ли дипломкупила, но образования, как такового у нее нет", – пояснила Ковалева.Но у родителей, которым активистка Навального взялась так рьяно помогать, изначально была хоть какая-то вера в то, что она делает это в их интересах. Но в дальнейшем стало понятно – у нее свои счеты с владельцем компании "Конкорд" Евгением Пригожиным, а родителей она лишь использует, рассказала Екатерина Ковалева. В итоге манипуляция вскрылась и привела к развалу иска.Сейчас Соболь пытаетсяпредставить свой войну с бизнесменом в качестве предвыборной программы навыборах в Мосгордуму. Но в результате она лишь теряет поддержку у оставшейсяаудитории.