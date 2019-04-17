Звезда сериала Султан моего
сердца отдыхает
в Грузии. 26-летняя Александра Никифорова поделилась в Instagram домашним снимком.
Звезда сериала "Султан моего
сердца" отдыхает
в Грузии. 26-летняя Александра Никифорова поделилась в Instagram "домашним" снимком.
Знаменитость
порадовала поклонников фотографиями из отпуска. На сей раз Александра
Никифорова выложила уютный кадр, на котором предстала в неглиже.
В кадре артистка склонилась
над печатной машинкой в задумчивости, а с ее плеча сползла с плеча
рубашка. На фото оголены и ноги звезды. "Активно собираю впечатления,
о которых буду писать в мемуарах, когда выращу детей дочкиных детей.
Грузии будет посвящена отдельная глава", – цитирует подпись к посту
Александры Никифоровой
Многим фолловерам снимок
пришелся по душе, но некоторые посчитали, что оголяться перед публикой актрисе
не стоит. "Что-то Александра все
обнажается? Она и так хороша, но совсем не секси. Тогда зачем?", "Александра,
зачем вы выкладываете обнаженные фотографии? Я не ханжа. Но это некрасиво. Не
разочаровывайте нас. И не забывайте, что вы мама", "Все чего-то обнажается…", -
раскритиковали Александру Никифорову пользователи соцсети.
А вот грандиозные
писательские планы актрисы поклонников не заинтересовали. Они заметили
небольшую татуировку на ноге Александры Никифоровой. Тату понравилась
подписчикам, которые посчитали ее изящной и стильной.