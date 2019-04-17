Звезда сериала Султан моего сердца отдыхает в Грузии. 26-летняя Александра Никифорова поделилась в Instagram домашним снимком.

Звезда сериала "Султан моегосердца" отдыхаетв Грузии. 26-летняя Александра Никифорова поделилась в Instagram "домашним" снимком.Знаменитостьпорадовала поклонников фотографиями из отпуска. На сей раз АлександраНикифорова выложила уютный кадр, на котором предстала в неглиже.В кадре артистка склониласьнад печатной машинкой в задумчивости, а с ее плеча сползла с плечарубашка. На фото оголены и ноги звезды. "Активно собираю впечатления,о которых буду писать в мемуарах, когда выращу детей дочкиных детей.Грузии будет посвящена отдельная глава", – цитирует подпись к постуАлександры НикифоровойМногим фолловерам снимокпришелся по душе, но некоторые посчитали, что оголяться перед публикой актрисене стоит. "Что-то Александра всеобнажается? Она и так хороша, но совсем не секси. Тогда зачем?", "Александра,зачем вы выкладываете обнаженные фотографии? Я не ханжа. Но это некрасиво. Неразочаровывайте нас. И не забывайте, что вы мама", "Все чего-то обнажается…", -раскритиковали Александру Никифорову пользователи соцсети.А вот грандиозныеписательские планы актрисы поклонников не заинтересовали. Они заметилинебольшую татуировку на ноге Александры Никифоровой. Тату понравиласьподписчикам, которые посчитали ее изящной и стильной.