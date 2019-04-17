Большую часть реликвий из Нотр-Дама удалось спасти. Терновый венец Христа хранился в специальном сейфе, огонь его не тронул. Сейчас венец перенесли в мэрию Парижа. Алтарь и алтарный крест собора тоже уцелели.

Большую часть реликвий из Нотр-Дама удалось спасти. Терновый венец Христа хранился в специальном сейфе, огонь его не тронул. Сейчас венец перенесли в мэрию Парижа. Алтарь и алтарный крест собора тоже уцелели.Так совпало, что скульптуры 12 апостолов и крылатые фигуры тетраморфа за несколько дней до пожара сняли с крыши и отправили на реставрацию. Знаменитые витражи в окнах тоже выглядят целыми — они лишь почернели от дыма. Из огня спасены иконы, картины, мебель и разная церковная утварь.Также сообщается, что главный орган собора, который насчитывает пять клавиатур и восемь тысяч труб, можно будет снова привести в порядок.Несколько часов назад под завалами удалось отыскать фигуру медного петуха с мощами святых, которая украшала шпиль. Этот петух считается одним из символов Франции, и его тоже получится восстановить, сообщает телеканал "Россия 24".