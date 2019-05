Спутник связи Intelsat 29e, вышедший из строя в апреле, неконтролируемо дрейфует на геостационарной орбите и разваливается на части. Телескопы ISON, управляемые институтом РАН, зафиксировали 13 его обломков, которые могут угрожать другим космическим аппаратам.

Спутник связи Intelsat 29e, вышедший из строя в апреле, неконтролируемо дрейфует на геостационарной орбите и разваливается на части. Телескопы ISON, управляемые институтом РАН, зафиксировали 13 его обломков, которые могут угрожать другим космическим аппаратам. Неуправляемые движения спутника также представляют угрозу, передает РИА Новости. На геостационарной орбите находится огромное количество аппаратов связи, телевещания и ретрансляции.Владелец сайта с данными по космическим аппаратам Томас Келсо написал в своем Twitter о том, что ситуация с Intelsat 29e остается очень тревожной. Он рассказал, что неисправный аппарат "описывал спирали" вокруг спутников Intelsat 11 и Intelsat 32e.The current situation with IS-29E continues to be quite troubling. Yesterday, we saw it spiral around IS-11 & IS-32E. We are receiving reports from ISON of 13 pieces of associated debris. I will provide additional info on how you can better see what’s going on next. pic.twitter.com/sPf3LvZXse— T.S. Kelso (@TSKelso) April 16, 2019Спутник Intelsat 29e был поднят на орбиту в январе 2016 года с космодрома Куру с помощью ракеты Ariane 5. Предполагалось, что аппарат, созданный компанией Boeing, проработает 15 лет.