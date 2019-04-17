Петр Порошенко не скупиться на предвыборные обещания. Но на этот раз кандидат в президенты зашел слишком далеко, отмечают наблюдатели.

Петр Порошенко не скупиться на предвыборные обещания. Но на этот раз кандидат в президенты зашел слишком далеко, отмечают наблюдатели.Глава Украины Петр Порошенко выступил после дебатов с очередным предвыборным обещанием. Эксперты полагают, что политик всеми силами старается добавить себе очков, но даже готовность Порошенко пойти на крайние меры уже вряд ли добавит ему голосов.Так, в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" действующий президент заявил, что в случае своего переизбрания он намерен уволить губернаторов абсолютно всех регионов страны, передает ."Сразу же после второго тура, после моей победы на президентских выборах – хочу отметить, что это требование Конституции, – все они [губернаторы] уходят в отставку", – сказал он.Порошенко подчеркнул, что места займут "новые молодые люди" из объединенных территориальных общин, "где они уже несколько лет поработали". Надо отметить, что этой весной Порошенко уже отправил в отставку нескольких губернаторов. Так, были уволены глава Полтавской области Валерий Головко, губернатор Херсонской области Андрей Гордеев и глава Одесской области Максим Степанов.Ранее "Дни.ру" рассказывали о дебатах между кандидатами в президенты Украины. Владимир Зеленский после этого раскритиковал работу штаба Порошенко, отметив несуразные требования, которые выдвинула сторона оппонента, пишет .Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. В первом туре больше всех голосов набрал актер Владимир Зеленский, однако он не смог преодолеть порог в 50%, в результате чего был назначен второй тур, куда также прошел Порошенко, занявший второе место в первом туре.