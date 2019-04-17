Актер Владимир Зеленский попал под контроль Запада. В случае избрания президентом самостоятельно начать переговоры с Россией он не сможет и будет ждать команды из США. По всей видимости, на улучшение отношений Москвы и Киева можно не надеяться: в случае заигрываний с Россией Вашингтон быстро поставит начинающего политика на место.

Актер Владимир Зеленский попал под контроль Запада. В случае избрания президентом самостоятельно начать переговоры с Россией он не сможет и будет ждать команды из США. По всей видимости, на улучшение отношений Москвы и Киева можно не надеяться: в случае "заигрываний" с Россией Вашингтон быстро поставит начинающего политика на место.Зеленский, имеющий хорошие шансы победить на выборахпрезидента Украины – 2019, в случае избрания может провести переговоры сМосквой. Сам актер может хотеть встретиться с Владимиром Путиным, но если Западне даст шоумену отмашку, переговоры не состоятся.По словам политтехнолога Дмитрия Разумкова, в Вашингтонемогут разрешить Зеленского провести встречу с Путиным, если решат, что онацелесообразна. "Это теоретически возможно, но это достаточно тяжелыйпроцесс и сегодня о нем пока не идет речь", – заявил эксперт в эфире телеканала"112 Украина".О том, что США взяли комика в оборот аналитики предупреждалиуже давно. Украинский политолог Михаил Погребинский допустил, что американцыпредложили Зеленскому вести его предвыборную кампанию в январе.В эфире YouTube-канала TopInform эксперт не исключил, чтоизбирательными делами юмориста занимаются специалисты из США. "Серьезныеполиттехнологи", как выразился Погребинский.Об участии Вашингтона в предвыборной кампании говорил и бывший спикер Службы безопасности Украины СтаниславРечинский. Офицер предположил, что актер является ставленником США, которогоамериканцы готовят на замену Петру Порошенко.По всей видимости, даже если Зеленский хочет наладитьотношения с Россией, то сделать это без санкции Соединенных Штатов ему неудастся. Вашингтон же пока не высказывает намерений прекратить агрессивнуюполитику в адрес Москвы.А раз так, то Киев и дальше будет заложником геополитическихамбиций "заокеанского друга". А если Зеленский попробует действоватьсамостоятельно, то в Вашингтоне очень быстро укажут выскочке его место.Второй тур выборов президента Украины – 2019 пройдет 21апреля. Для победы и Петру Порошенко достаточно набратьпростое большинство голосов.