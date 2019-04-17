Актер Владимир Зеленский попал под контроль Запада. В случае избрания президентом самостоятельно начать переговоры с Россией он не сможет и будет ждать команды из США. По всей видимости, на улучшение отношений Москвы и Киева можно не надеяться: в случае заигрываний с Россией Вашингтон быстро поставит начинающего политика на место.
Актер Владимир Зеленский попал под контроль Запада. В случае избрания президентом самостоятельно начать переговоры с Россией он не сможет и будет ждать команды из США. По всей видимости, на улучшение отношений Москвы и Киева можно не надеяться: в случае "заигрываний" с Россией Вашингтон быстро поставит начинающего политика на место.
Зеленский, имеющий хорошие шансы победить на выборах
президента Украины – 2019, в случае избрания может провести переговоры с
Москвой. Сам актер может хотеть встретиться с Владимиром Путиным, но если Запад
не даст шоумену отмашку, переговоры не состоятся.
По словам политтехнолога Дмитрия Разумкова, в Вашингтоне
могут разрешить Зеленского провести встречу с Путиным, если решат, что она
целесообразна. "Это теоретически возможно, но это достаточно тяжелый
процесс и сегодня о нем пока не идет речь", – заявил эксперт в эфире телеканала
"112 Украина".
О том, что США взяли комика в оборот аналитики предупреждали
уже давно. Украинский политолог Михаил Погребинский допустил, что американцы
предложили Зеленскому вести его предвыборную кампанию в январе.
В эфире YouTube-канала TopInform эксперт не исключил, что
избирательными делами юмориста занимаются специалисты из США. "Серьезные
политтехнологи", как выразился Погребинский.
Об участии Вашингтона в предвыборной кампании говорил и бывший спикер Службы безопасности Украины Станислав
Речинский. Офицер предположил, что актер является ставленником США, которого
американцы готовят на замену Петру Порошенко.
По всей видимости, даже если Зеленский хочет наладить
отношения с Россией, то сделать это без санкции Соединенных Штатов ему не
удастся. Вашингтон же пока не высказывает намерений прекратить агрессивную
политику в адрес Москвы.
А раз так, то Киев и дальше будет заложником геополитических
амбиций "заокеанского друга". А если Зеленский попробует действовать
самостоятельно, то в Вашингтоне очень быстро укажут выскочке его место.
Второй тур выборов президента Украины – 2019 пройдет 21
апреля. Для победы и Петру Порошенко достаточно набрать
простое большинство голосов.