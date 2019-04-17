Журналисты узнали, чем завершилось очередное судебное заседание по бракоразводному процессу Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Женщина потребовала четыре миллиона рублей в месяц алиментов и срок для восстановления отношений с футболистом.

Журналисты узнали, чем завершилось очередное судебное заседание по бракоразводному процессу Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Женщина потребовала четыре миллиона рублей в месяц алиментов и срок для восстановления отношений с футболистом.В Красносельском районном суде Санкт-Петербурга Алиса Казьмина появилась с маленькой дочкой Есенией на руках и с адвокатом Александром Добровинским. Однако вскоре женщина покинула суд, так как малышка расплакалась. Однако исход заседания оказался в ее пользу. "Все что мы хотели сегодня – мы получили. Деньги на ребенка : около 340000₽ в месяц до конца суда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявил адвокат Казьминой на своей страничке в социальной сети Instagram.Это только начало. Алиса рассчитывает запросить с Андрея Аршавина алименты в размере четырех миллионов рублей в месяц: два – на дочь Есению и два – на свое содержание. Услышав такую астрономическую сумму, журналисты немедленно зашептались. Краем уха корреспондент услышала в зале суда, что в этом случае экс-возлюбленная футболиста, подарившая ему троих детей, Юлия Барановская также будет обращаться в суд.Однако Александр Добровинский категорично высказался на этот счет. "Интересы детей Барановской НЕ ЗАТРОНУТЫ. Юля не была привлечена в процесс. Так что это можно сказать двойная победа!" – объявил звездный адвокат. При этом он уточнил, что Алиса Казьмина попросила срок для восстановления отношений с мужем."Алиса хочет сохранить отношения, для этого она попросила нас ходатайствовать о том, чтобы им дали срок для применения. Надеюсь, они сядут за стол переговоров в доме, где живут их дети и, возможно, помирятся", – выразил надежду защитник Казьминой. Если же этого не произойдет, то Андрею Аршавину придется платить гигантские алименты. Следующее заседание запланировано на 4 июня.