Все меньше времени остается до второго тура президентских выборов на Украине. Согласно свежим данным опросов, лидером гонки остается Владимир Зеленский.

Все меньше времени остается до второго тура президентских выборов на Украине. Согласно свежим данным опросов, лидером гонки остается Владимир Зеленский. Действующего президента он опережает с почти троекратным отрывом. Более 70 процентов украинцев признались, что отдали бы голоса за Зеленского. И только четверть избирателей хочет голосовать за Порошенко, передает телеканал "Россия 24".Пока на Украине не прекращаются дебаты... вокруг дебатов. Лидер первого тура голосования вновь выступил с критикой в адрес оппонента. Владимир Зеленский разместил в соцсети видео-обращение, где раскрыл детали требований другой стороны к проведению дебатов. Якобы хотят, чтобы кандидаты выступали на разных сценах, и высказываются против так называемой фан-зоны. Сам Зеленский готов раздать билеты на проход в центр "Олимпийского" бесплатно.Дебаты намечены на пятницу, 19 апреля. Действующий президент дважды вызывал оппонента на беседу досрочно. Но тот оба раза не пришел. Теперь Порошенко предлагает встретиться дважды в один день. Первый раз в необычном формате, на стадионе, а второй — уже в телестудии."Оппозиционная платформа" Юрия Бойко тем временем начала подготовку к другим выборам — в Верховную раду. Они должны состояться в октябре. По опросам, места в парламенте могут получить шесть политических сил, в том числе и "Платформа". У нее сейчас 16 процентов голосов и второе место в рейтинге. Юрий Бойко связывает это с четкой позицией своего движения по Донбассу.