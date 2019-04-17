Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин
Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин
В Арбитражном суде Владимирской области назначили нового председателя. Им стал Игорь Васильев. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.
С конца 2003 года Игорь Васильев работал в должности судьи Арбитражного суда Владимирской области. С февраля этого года он был председателем суда после того, как исполняющая обязанности председателя Людмила Евсеева решила уйти в отставку.
Владимирец Игорь Васильев родился в 1966 году. В 1992 году окончил Ивановский госуниверситет по специальности «Правоведение». В 1997 году получил диплом РАНХиГС по специальности «Менеджмент». Имеет первый квалификационный класс судьи.