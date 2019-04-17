Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин

Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир ПутинВ Арбитражном суде Владимирской области назначили нового председателя. Им стал Игорь Васильев. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.С конца 2003 года Игорь Васильев работал в должности судьи Арбитражного суда Владимирской области. С февраля этого года он был председателем суда после того, как исполняющая обязанности председателя Людмила Евсеева решила уйти в отставку.Владимирец Игорь Васильев родился в 1966 году. В 1992 году окончил Ивановский госуниверситет по специальности «Правоведение». В 1997 году получил диплом РАНХиГС по специальности «Менеджмент». Имеет первый квалификационный класс судьи.