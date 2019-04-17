В ходе личного досмотра фигуранта и обыска по месту жительства оперативники изъяли амфетамин и мефедрон.

Следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).Сотрудники полиции задержали фигуранта в начале апреля текущего года на территории поселка Боголюбово. В ходе личного досмотра в кармане куртки подозреваемого полицейские обнаружили полиэтиленовые свертки с сыпучим содержимым. Аналогичные свертки оперативники изъяли в ходе обыска по месту жительства задержанного.Экспертным заключением подтверждено, что в упаковках находились более 26 граммов наркотического средства «мефедрон» и свыше 7 граммов психотропного вещества «амфетамин».Сотрудниками полиции установлено, что изъятые запрещенные вещества подозреваемый планировал сбыть на территории Суздальского района.Фигурант заключен под стражу.