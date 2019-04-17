В ходе встреч с населением сотрудники полиции рассказали о том, как не стать жертвой мошенников и вручили местным жителям информационные памятки.

В Радужном в рамках проводимых на территории Владимирской области мероприятий по профилактике преступлений мошеннического характера участковые уполномоченные полиции проводят встречи с населением. Сотрудники полиции в ходе профилактических бесед рассказывают местным жителям о различных видах мошенничеств, дают рекомендации, как не стать жертвой преступников и вручают информационные памятки.Особое внимание уделяется профилактике мошенничества в отношении граждан старшего поколения. На примерах конкретных жизненных ситуаций, которые чаще всего возникают, полицейские объясняют пожилым людям, как себя вести и общаться с посторонними гражданами, разъясняют меры предосторожности при общении по телефону с незнакомыми людьми и приводят алгоритм действий человека, попавшего в затруднительную ситуацию.По итогам проведенных участковыми уполномоченными полиции мероприятий профилактического характера, призванных предотвратить факты социального мошенничества и правонарушений различного характера в отношении жителей Радужного, проинформировано более полутора тысяч граждан.