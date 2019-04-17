В Уфе экстренно госпитализировали писателя Дмитрия Быкова, сообщает "Пятый канал". Вчера Быков должен был выступить с лекцией о русских анекдотах, однако ее пришлось отменить из-за плохого самочувствия публициста. Ему вызвали скорую помощь, после чего отвезли в городскую больницу

В Уфе экстренно госпитализировали писателя Дмитрия Быкова, сообщает "Пятый канал".Вчера Быков должен был выступить с лекцией о русских анекдотах, однако ее пришлось отменить из-за плохого самочувствия публициста.Ему вызвали скорую помощь, после чего отвезли в городскую больницу."Выступление Быкова переносится, дату переноса пока сообщить не можем", — рассказал РИА Новости представитель организатора лектория "Прямая речь".В блоге Быкова также сообщается о переносе предстоящих мероприятий.Российский писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков родился в 1967 году в Москве. В литературе дебютировал в 1992 году, опубликовав сборник стихотворений "Декларация независимости". В 2001-м вышел его первый роман "Оправдание".С начала 2000-х Быков работал на радио и телевидении, был ведущим на радиостанциях "Юность", "Коммерсантъ FM" и "Сити-FM", участвовал в проектах на телеканалах "Дождь" и "Ностальгия", вел программы "Времечко" на ATV и "Картина маслом" на Пятом канале. Стал лауреатом литературных премий, таких как "АБС-премия", "Национальный бестселлер" и "Большая книга".