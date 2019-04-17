Гражданка попала на лечение в больницу, а, вернувшись домой, обнаружила пропажу ювелирных изделий, общей стоимостью около 1 млн рублей...

Оперативники ОМВД России по району Некрасовка задержали 46-летнего приезжего по подозрению в краже ювелирных изделий.В дежурную часть ОМВД России по району Некрасовка с заявлением о краже обратилась 43-летняя жительница столицы. Женщина рассказала, что на сайте знакомств познакомилась с мужчиной, который находился в местах лишения свободы. Освободившись, мужчина попросил ее помочь устроить дальнейшую жизнь. Войдя в доверие, он уговорил заявительницу вступить с ним в фиктивный брак и начать совместное проживание в ее квартире, расположенной на Рождественской улице. Через некоторое время гражданка попала на лечение в больницу, а, вернувшись домой, обнаружила пропажу ювелирных изделий, общей стоимостью около 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний приезжий, ранее неоднократно судимый за кражи. Все похищенное он продал в ломбард.По данному факту следователем ОМВД России по району Некрасовка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18